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Апокалипсис? В киевском водоеме вода кардинально поменяла цвет (видео)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 14:33
Апокалипсис? В киевском водоеме вода кардинально поменяла цвет (видео)
Коллаж (РБК-Украина)

В одном из прудов Киева вода неожиданно стало красного цвета

В Киеве один из прудов кардинально поменял цвет. Водоем находится на Осокорках. Жители столицы забили тревогу и спрашивают в соцсети, куда в таких случаях обращаться. Видео с данным фактом опубликовали на странице в Facebook "Киев Оперативный". Автор ролика Олег Левицкий.

"Сегодня на утренней прогулке на Осокорках обнаружили, что в одном из прудов покраснела вода. Кто знает, что это может быть? И куда следует обращаться в таких случаях?" - задал автор поста вопрос.

Видео: На Осокорках покраснел пруд (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети отреагировали на данный факт в комментариях и порекомендовали автору, куда в таком случае следует обратиться.

  • Апокаліпсис! І потечуть багрові ріки...! І живі позавидують мертвим..
  • Превышение нормы количества бактерий — микроорганизмов из группы пурпурных фотосинтезирующих сиробактерий, которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения
  • В санэпидем станцию. Вони беруть заміри води і кажуть результат, шукають витоки хім. речовин.

Апокалипсис? В киевском водоеме вода кардинально поменяла цвет (видео)Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее сообщали, в одном из озер столицы в Святошинском районе произошел массовый мор рыбы и раков. Местные бьют тревогу, ведь причина подобной трагедии неизвестна.

К слову, в Днепре недавно массово погибла рыба. Тревогу забили жители Канева, которые увидели тысячи мертвых рыб и раков не только в воде, но и на побережье

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