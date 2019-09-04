ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Апокаліпсис? У київському водоймищі вода кардинально змінила колір (відео)

STYLERЖиття    04.09.2019 - 14:33
Апокаліпсис? У київському водоймищі вода кардинально змінила колір (відео)
Колаж (РБК-Україна)

В одному зі ставків Києва вода несподівано стала червоного кольору

У Києві один із ставків кардинально змінив колір. Водойма знаходиться на Осокорках. Жителі столиці забили тривогу і запитують у соцмережі, куди в таких випадках звертатися. Відео з даним фактом опублікували на сторінці в Facebook "Київ Оперативний". Автор ролика Олег Левицький.

"Сьогодні на ранковій прогулянці на Осокорках виявили, що в одному з ставків почервоніла вода. Хто знає, що це може бути? І куди слід звертатися в таких випадках?" - поставив автор поста питання.

Відео: На Осокорках почервонів ставок (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відреагували на цей факт в коментарях і порекомендували автору, куди в такому випадку слід звернутися.

  • Апокаліпсис! І потечуть багрові ріки...! І живі позаздрять мертвим..
  • Перевищення норми кількості бактерій - мікроорганізмів із групи пурпурових фотосинтезуючих сиробактерій, які звичайно розвиваються у водоймах з підвищеним рівнем органічного забруднення.
  • В санепідемстанцію. Вони беруть заміри води і кажуть результат, шукають витоки хімычних речовин.

Апокаліпсис? У київському водоймищі вода кардинально змінила колір (відео)Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше повідомляли, в одному з озер у Святошинському районі столиці стався масовий мор риби та раків. Місцеві б'ють на сполох, адже причина подібної трагедії невідома.

До речі, у Дніпрі нещодавно масово загинула риба. Сполох забили мешканці Канева, які побачили тисячі мертвих риб і раків не тільки у воді, але і на узбережжі.

Малиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтан Пейзажна алея після реконструкції: як буде виглядати популярне місце в Києві (фото)
Новини України Київводоемы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся