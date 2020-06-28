Астрологи назвали новую дату конца света: совсем скоро

Названа новая дата конца света (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали новую дату конца света и сообщили, по каким сценариям он может произойти

Астрологи назвали новую дату конца света и предсказали варианты развития апокалипсиса. Важное астрономическое явление состоится 4 июля, в субботу, и именно с ним специалисты связывают новую дату конца света.

4 июля состоится полный парад планет, и астрологи связывают этот день с глобальными изменениями и различными событиями, в том числе и трагическими.

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в один ряд. Астрономы с предвкушением ждут этого события, так как оно будет уникальным. А вот астрологи и эзотерики бьют тревогу, так как в такие дни происходят масштабные катастрофы и совершенно непредсказуемые трагедии. Возможны конфликты или начало войн, активируются вулканы, потопы, смерчи и торнадо. Также не исключены серьезные политические или социальные события планетарного масштаба.

Предыдущий парад планет прошел в январе 2020 года. Это был малый парад планет, и именно с ним связывают начало пандемии COVID-19.

Специалисты составили несколько сценариев апокалипсиса, которые могут настигнуть землю 4 июля. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Вариант 1. Библия.

Этот сценарий описан в откровении Иоанна Богослова и в нем говорится о рождении Антихриста. Дата рождения связана именно с парадом планет, который должен произойти летом. После этого будет Второе Пришествие Христа, конец света и Суд над душами.

Вариант 2. Ядерная война.

Апокалипсис может наступить очень быстро и все живое погибнет на Земле, если будет использовано мощное ядерное оружие. Будет запущена ядерная зима и ледниковый период. Такой сценарий вероятен при начале Третьей мировой войны.

Вариант 3. Вирусы и пандемия.

Самый реалистичный вариант с учетом нынешних событий. С начала 2020 года в мире бушует коронавирус, происхождение которого все еще остается неизвестным. Ни лекарств, ни вакцины от этого вируса пока не существует. Не исключено, что коронавирус может выйти 4 июля в какую-то новую, более агрессивную стадию.

Вариант 4. К нам прилетит Нибиру.

Существование мистической планеты Нибиру так пока никто и не доказал, но она постоянно фигурирует в сценариях конца света. Есть предположения любителей заговоров и конспирологии, что эта планета прячется в поясе Койпера и Облаке Оорта и однажды она непременно врежется в Землю.

Вариант 5. Восстание машин.

Классический сценарий, который упоминается уже не первый год. Некоторые искусственные интеллекты уже способны общаться с человеком, демонстрировать эмоции и даже спорить. Есть вероятность, что именно 4 июля будет создана машина более совершенной формы, которая станет реальной угрозой человечеству.

Напомним, ранее мы писали о том, что в NASA сделали новый прогноз об Апокалипсисе.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler