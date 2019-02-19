Audi Q7, курорты и "дача" в Турции: как живет семья прокурора-антикоррупционера (видео)

Жена прокурора показывала всю эту роскошь в соцсети

У семьи прокурора отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генпрокуратуры Руслана Биловара обнаружили крупные незадекларированные расходы. В частности, жена правоохранителя Ирина за 3 года накупила аксессуары и потратила на курорты около 8 миллионов гривен. Об это говорится в журналистском расследовании на сайте Bihus.info.

Речь идет об автомобиле Audi Q7, часах за 120 тысяч долларов и за миллион гривен, "даче" в Турции и поездках на отдых в разные страны.

Также опубликованы соответствующие видео и фото материалы.

На одном из снимков в соцсети за 2017 год Ирина Биловар позирует в дорогих часах бренда Graff Butterfly. Отмечается, что расходы на покупку таких аксессуаров прокурор вообще не декларировал.

Фото: bihus.info

Затем журналистам попался другое фото из Instagram жены прокурора, на котором у нее на руке красуются часы бренда Rolex.

Стоимость подобной модели в Украине составляет около миллиона гривен.

Фото: bihus.info

Также Ирина не редко позирует с сумочками Chanel, Louis Vuitton и Valentino. Ориентировочная их стоимость составляет 10 тысяч евро.

Кроме того, показано фото, на котором она стоит возле Audi Q7 2017 года за 1,5 миллиона гривен. Ирина написала в сети, что ездит на ней на работу, но в декларации мужа ничего про авто не говорится. Кстати, машина этой же марки зарегистрирована на предприятие мамы-прокурора Людмилы Биловар.

Фото: bihus.info

Как следует из многочисленных снимков Ирины, она на 3 года уже 7 раз отдохнула в Турции в отеле Rixos Sungate, который сама назвала "дачей".

Как выяснилось, семь недельных туров в эту гостиницу обходятся в 70 тысяч гривен.

Летом 2015 года супруга прокурора делилась в сети фото с отдыха в греческом отеле Suni Beach Resort. Приблизительная стоимость отдыха составляет также 70 тысяч гривен.

Затем Ирина вместе с семьей отправились на Мальдивы в отель Anantara dhigu maldives resort. Недельный отдых они провели в вилле Sunrise. Цена такого путешествия - 300 тысяч гривен.

Фото: bihus.info

В 2017 году она снова отправилась в ту же гостиницу, но в этот раз на виллу Pool. Цена недельного тура составляет 400 тысяч гривен.

Отмечается, что за три года семья прокурора потратила на отдых 1,72 миллиона гривен. Если добавить стоимость часов, аксессуаров и незадекларованного автомобиля, то расходы составили почти 8 миллионов гривен.

В 2017 году Руслан Биловар внес в свой электронный декларацию более 10 миллионов гривен сбережений.

Видео: YouTube / BIHUS info

Журналисты пишут, что теоретически такую сумму у прокурора можно было бы объяснить бизнесом родителей, которые ранее основали несколько компаний ("Карпаты ЛТД", "Закарпаттякурортминводы" и юрфирму "Биловар и Ко"). В то же время эти фирмы семьи Биловар за последние пять лет официально заработали только 2,8 млн. В период с 2015 по 2017 мама Руслана официально подарила ему только 1 млн.

Отмечается также, что брат Руслана Биловар Богдан тоже бывший прокурор. Но ушел с поста после обвинений во взяточничестве.

Как сообщалось ранее, журналисты провели расследование, в котором обнаружили огромное состояние известного врача и директора Института Сердца Бориса Тодурова. Интересно, что значительная часть его недвижимости были проведены по документам как подарки.

Также мы писали о том, что у бывшего первого замглавы Государственной налоговой службы времен Януковича, генерал-полковника Андрея Головача обнаружили целый коттеджный городок под Киевом, автопарк и бизнес в столице.

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