Бактерии - это не плохо: Супрун сделала странное заявление

Супрун рассказала необычные факты о бактериях

Ульяна Супрун развенчала распространенные мифы про бактерии и сделала неожиданное заявление. Об этом эксперт проинформировала на своей странице в социальной сети Facebook.

Распространено мнение, что бактерии - это всегда плохо. Потому мы стараемся их уничтожать, тщательно все вымываем и пользуемся антимикробными средствами. Однако, по словам Супрун, это не совсем разумно по нескольким причинам.

Во-первых, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают. В частности антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии. А во-вторых, чрезмерная чистота может влиять на иммунитет не лучшим образом. Поскольку даже непатогенные бактерии нужны для тренировки иммунной системы.

Чрезмерное и часто неоправданное использование моющих средств может иметь вред для здоровья. Например, применяя средства с антибактериальным эффектом, мы убиваем слабые микроорганизмы, на месте которых обязательно поселятся сильнее и агрессивнее.

Важно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание некоторые факторы:

Не забывайте, что слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергии;

Для формирования крепкого иммунитета у детей, необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий;

Некоторые исследования показали, что использование дезинфектантов связано с риском возникновения лишнего веса у детей, так как влияет на их микробиоту;

Также не стоит отказываться от домашнего любимца, если дома есть ребенок. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших детей.

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