Батон становится "золотым": цена на хлеб в Украине стремительно растет

Стоимость хлебобулочных изделий в Украине продолжает расти, говорит эксперт

В Украине в 2019 году дорожает ряд услуг. Кроме того, растут цены и на определенные продукты питания. В частности, цены на батоны. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Александр Дорошенко, глава Национального Совета экономического развития.

По его словам, пока все гадают, куда делся золотой батон из Межигорья и кто мог его украсть, самый обычный украинский батон тем временем становится "золотым".

"В среднем по стране рост стоимости батона за год весом 500 грамм составил 22%. В зависимости от региона, его цена повысилась от 12% до 34%. Больше всего цена за год выросла в Киевской области – на 34%", - пишет Александр Дорошенко.

Он уточняет, что самый дорогой батон весом 500 грамм можно было купить в конце декабря 2018 года во Львовской области – по 14,7 гривен, а дешевый на Полтавщине – по 10,6 грн. В целом, разница в стоимости составляет 4 гривны.

Так, на Сумщине в 2017 году батон стоил 11,1 гривен, в 2018-м – 12,9 гривен. Произошел рост цены на 16% или на 1,8 гривен. На Винничине в 2017-м году батон стоил 10,4 гривен, в декабре 2018-го – 12,3 гривен. Он стал дороже на 18% или на 2,1 гривен.

Фото: Батоны в Украине стремительно дорожают (pixabay.com)

"В прошлом году падение производства хлеба и хлебобулочных изделий по официальным данным произошло на 10%. До декабря 2017 года государственный мониторинг происходил только за хлебом ржаным и пшеничным из муки первого сорта, а чуть больше года назад наблюдения начали происходить еще по стоимости батона и пшеничного хлеба из муки высшего сорта", - пишет эксперт.

По его словам, в прошлом 2018 году рост цены на хлебную корзину, которая состоит из 4 вышеупомянутых видов хлеба, состоялся на 22%. В том числе - пшеничного хлеба из муки первого сорта - на 23%, батона на 22%, ржаного хлеба - на 21%, и пшеничного хлеба из муки высшего сорта - на 20%.

"То есть подорожание более дешевого хлеба произошло более быстрыми темпами", - говорит Александр Дорошенко.

Напомним, ранее украинцев предупредили об очередном скачке цен с февраля 2019 года.

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