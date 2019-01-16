В бердичевской школе травмировалась пятиклассница: кто в этом виноват (фото)

Коллаж РБК-Украина

Неприятный инцидент случился во время перемены

В одной из школ Бердичева во время перемены травмировался пятиклассница. По словам мамы девочки, ее дочь упала на улице с лестницы на территории учебного заведения и сильно ушиблась.

Как пишет местное издание "Бердичів BIZ", родители пятиклассницы, узнав об этом, сразу повели ребенка к врачу. Медики диагностировали у девочки ушиб мягких тканей поясничного отдела. По их словам, избежать серьезных травм и переломов помогло то, что школьница была хорошо одета.

В том, что случилось, мать девочки обвиняет руководство школы, которое якобы вовремя не позаботилось о том, чтобы очистить лестницу от льда.

Поверхность ступенек, которые ведут в школу, покрыта льдом (фото: berdichev.biz)

Женщина уже готовит обращение в управление образования Житомирской областной государственной администрации с соответствующей жалобой на бездействие директора школы.

Ранее мы писали о том, что учителя львовской школы высадили школьника из автобуса на мороз, а сами с остальным классом отправились в поездку в Италию. Подростку пришлось долго стоять при -6, он замерз и был в состоянии шока, а после пережитого сильно заболел.

Напомним, что в Киевской области дети подвергаются буллингу из-за "неправильной" школьной формы.