У бердичівській школі травмувалася п’ятикласниця: хто у цьому винен (фото)

Колаж РБК-Україна

Неприємний інцидент трапився під час перерви

В одній з шкіл Бердичева під час перерви травмувалася п’ятикласниця. За словам мами дівчинки, її донька впала на вулиці зі сходів на території навчального закладу й сильно забилася.

Як пише місцеве видання "Бердичів BIZ", батьки п’ятикласниці, дізнавшись про це, одразу повели дитину до лікаря. Медики діагностували у дівчинки забій м’яких тканин поперекового відділу. За їхніми словами, уникнути серйозних травм та переломів допомогло те, що школярка була добре одягнута.

У тому, що трапилося, мати дівчинки звинувачує керівництво школи, яке нібито вчасно не подбало про те, аби очистити сходи від льоду.

Поверхня сходів, які ведуть до школи, покрита льодом (фото: berdichev.biz)

Жінка вже готує звернення до управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації з відповідною скаргою на бездіяльність директора школи.

Раніше ми писали про те, що вчителі львівської школи висадили школяра з автобусу на мороз, а самі з рештою класу відправились у поїздку в Італію. Підлітку довелося довго стояти при -6, він змерз і був у стані шоку, а після пережитого сильно захворів.

Нагадаємо, що у Київській області діти піддаються булінгу через "неправильну" шкільну форму.