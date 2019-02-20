Берегите детей: под Киевом орудуют похитители (видео)

Зафиксировано уже три случая

В городе Фастов Киевской области поступают тревожные сообщения - неизвестные мужчины на автомобиле заманивают детей. Зафиксировано уже три таких попытки, которые, к счастью, не увенчались успехом, сообщает издание "Фастов ТВ"

Так, инциденты произошли на улицах Героев танкистов, Европейской, а также в массиве Заречье. Информация о подобных угрозах распространяется среди пользователей сети Facebook.

В Фастове пытаются похитить детей (видео: YouTube/издание Киеввласть)

Мать ребенка, который едва не пострадал, рассказывает, что ее сын стоял на остановке, когда к нему подъехал синий Lanos с черным бампером. За рулем был мужчина постарше, а на заднем сидении - помоложе. Ребенка спасло то, что к остановке подъехала маршрутка.

"Сказали, садись в машину в приказном тоне. Руслан, сын отказался. Они повторили опять, уже с матами. Вовремя, слава Богу, приехала маршрутка, ребенок заскочил в маршрутку и поехал в школу", - рассказала жительница Фастова.

К слову, подобные случаи были зафиксированы в Белой Церкви и в Василькове.

Напомним, недавно киевлянка пришла в прокуратуру и приковала себя наручниками, требуя вернуть ей ребенка, которого уже два года не может забрать у экс-супруга.

Также мы писали, что из детского сада в Белой Церкви неизвестная женщина попыталась похитить маленькую девочку.