В детском саду под Киевом попытались похитить ребенка

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленница представилась родственницей и даже набрала номер "мамы"

Из детского сада в Белой Церкви неизвестная женщина попыталась похитить маленькую девочку. Об этом сообщили на странице "Киевщина Новости" в социальной сети Facebook.

Неизвестная женщина зашла в группу детского сада №22 в Белой Церкви в четверг, 17 января и сообщила, что забирает ребенка по просьбе матери, так как та на данный момент занята и не может прийти.

Воспитательница насторожилась, так как впервые видела эту женщину, а родители малышки ее не предупредили о том, что за ребенком может прийти кто-то из родственников.

Мошенница набрала какой-то номер по телефону, и какая-то женщина, представившись матерью ребенка, подтвердила, что это бабушка девочки и попросила отдать ей малышку.

Воспитательница позвала девочку, но она сказала, что эту женщину не знает и никогда не видела. Мошенница в ответ рассказала, что она действительно является девочке бабушкой, но ребенок давно ее не видел и поэтому совсем забыл.

Однако и после этого воспитательница не поверила незнакомке. Она забрала девочку и отвела назад в группу, а злоумышленница в это время скрылась.

Вечером за ребенком приехали родители и когда они услышали всю историю, то собрались обратиться с заявлением в полицию.

Представители правоохранительных органов отметили, что это уже не первая попытка с помощью обмана похитить ребенка.

Скриншот поста (facebook.com/kiyivshina.NEWS)

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