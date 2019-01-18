У дитсадку під Києвом спробували викрасти дитину

Колаж РБК-Україна

Зловмисниця представилася родичкою і навіть набрала номер "мами"

З дитячого саду в Білій Церкві невідома жінка спробувала викрасти маленьку дівчинку. Про це повідомили на сторінці "Київщина Новини" в соціальній мережі Facebook.

Невідома жінка зайшла в групу дитячого саду №22 в Білій Церкві у четвер, 17 січня і повідомила, що забирає дитину на прохання матері, так як та на даний момент зайнята і не може прийти.

Вихователька насторожилася, так як вперше бачила цю жінку, а батьки дівчинки її не попередили про те, що за дитиною може прийти хтось із родичів.

Шахрайка набрала якийсь номер телефону, і якась жінка, представившись матір'ю дитини, підтвердила, що це бабуся дівчинки і попросила віддати їй дитину.

Вихователька покликала дівчинку, але вона сказала, що цю жінку не знає і ніколи не бачила. Шахрайка у відповідь розповіла, що вона дійсно є дівчинці бабусею, але дитина давно її не бачила і тому зовсім забула.

Однак і після цього вихователька не повірила незнайомці. Вона забрала дівчинку і відвела назад у групу, а зловмисниця в цей час зникла.

Увечері за дитиною приїхали батьки і коли вони почули всю історію, то зібралися звернутися із заявою в поліцію.

Представники правоохоронних органів зазначили, що це вже не перша спроба з допомогою обману викрасти дитину.

Скріншот поста (facebook.com/kiyivshina.NEWS)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мешканці Дніпра викрали сміттєві контейнери, щоб квасити в них капусту.

А також розповідали про те, що випадок з викраденням молодого хлопця отримав несподіваний поворот.