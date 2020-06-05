Сильно беременная Тарабарова и Тищенко на карантине: "Квартал 95" удивил украинцев

"Квартал 95" приготовил новый карантинный выпуск "Вечернего квартала", который зрители смогут оценить уже в субботу, 6 июня. Беременная Светлана Тарабарова, взрывной MONATIK и политики на карантине. Какие еще сюрпризы приготовило юмористическое шоу - читайте в материале Styler.

В новом выпуске "кварталовцы" откровенно будут юморить на актуальные темы: про политиков, карантин и события в стране. Степан Казанин и Юрий Крапов покажут миниатюру о том, как люди в условиях изоляции скучали по своей работе и старались работать подпольно. "Человек-куст" Степан Казанин раскроет секреты, как вообще незаметно уйти, погулять в парке без собаки и даже посетить 3D-кинотеатр.

Новый выпуск "Вечернего квартала" (фото: пресс-служба)

Мультиартист MONATIK во время концерта исполнит свой хит "Сильно". В эфире шоу состоится премьера его live-performance - артист впервые выступит в телешоу.

Также на сцене появится украинская певица Светлана Тарабарова, которая сейчас ждет рождения второго ребенка и находится уже на пятом месяце беременности. Певица подготовила новую хореографическую постановку на песню "самая Красивая. No stress".

Новый выпуск "Вечернего квартала" (фото: пресс-служба)

Кроме того, артистка примет участие в одном из номеров "кварталовцев", где ее партнершей станет Елена Кравец. К слову, единственная актриса студии "Квартал 95" в новом выпуске также предстанет в неожиданном образе и покажет стриптиз, выполненный в условиях карантина.

Посмотреть шоу "Вечернего квартала" можно будет на 1+1 6 июня в 20:15.

К слову, "Квартал 95" снова оказался в центре скандала из-за песни.

Напомним, что на росТВ показывают сериал "Квартала 95", из-за чего разгорается скандал.