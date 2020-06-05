Сильно вагітна Тарабарова і Тищенко на карантині: "Квартал 95" здивував українців

"Квартал 95" підготував карантинний випуск "Вечірнього кварталу"
"Квартал 95" приготував новий карантинний випуск "Вечірнього кварталу", який глядачі зможуть оцінити вже в суботу, 6 червня. Вагітна Світлана Тарабарова, вибуховий MONATIK та політики на карантині. Які ще сюрпризи приготувало гумористичне шоу - читайте в матеріалі Styler.
У новому випуску "кварталівці" відверто жартуватимуть на актуальні теми: про політиків, карантин та події в країні. Степан Казанін та Юрій Крапов покажуть мініатюру про те, як люди в умовах ізоляції сумували за своєю роботою та намагалися працювати підпільно. "Людина-кущ" Степан Казанін розкриє секрети, як взагалі непомітно постригтися, погуляти в парку без собаки та навіть відвідати 3D-кінотеатр.
Новий випуск "Вечірнього кварталу" (фото: пресслужба)
Мультиартист MONATIK під час концерту виконає свій хіт "Сильно". В ефірі шоу відбудеться прем'єра його live-performance - артист вперше виступить в телешоу.
Також на сцені з'явиться українська співачка Світлана Тарабарова, яка зараз чекає на народження другої дитини і перебуває вже на п'ятому місяці вагітності. Співачка підготувала нову хореографічну постановку на пісню "Найкрасивіша. No stress".
Новий випуск "Вечірнього кварталу" (фото: пресслужба)
Крім того, артистка візьме участь в одному з номерів "квартальщиків", де її партнеркою стане Олена Кравець. До слова, єдина актриса студії "Квартал 95" в новому випуску також постане в несподіваному образі і покаже стриптиз, виконаний в умовах карантину.
Подивитися шоу "Вечірнього кварталу" можна буде на 1+1 6 червня о 20:15
До слова, "Квартал 95" знову опинився в центрі скандалу через пісню
Нагадаємо, що на росТБ показують серіал "Кварталу 95", через що розгорається скандал.
Автор: Светлана Мащенко