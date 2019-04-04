Беременность Меган Маркл: первые знаки о предстоящих родах

Меган Маркл готовится к родам (GettyImages)

Эксперты королевской семьи рассказали, какие знаки информируют о предстоящих родах Меган Маркл

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, уже совсем скоро отправится в роддом. Королевские фанаты рассказали о знаках, которые появятся еще до первых официальных сообщений о том, что роды начались. Об этом пишет издание News.com.au.

Фанаты Меган Маркл уже прочно обосновались на парковке рядом с больницей в Виндзоре, куда вероятнее всего отвезут герцогиню Сассекскую, как только начнутся роды.

Они отмечают, что как только у Меган Маркл начнутся схватки, то самым первым знаком станет изменение дорожного движения на юго-западе Лондона. Работники дорожных служб установят множество желтых знаков, которые запрещают погрузку, остановку или парковку на тех улицах, по которым повезут Меган Маркл, а также возле самой больницы.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл откажется от легендарного крыла в Линдо, стоимостью в 13700 долларов. Герцогиня Сассекская скорее всего выберет для родов ту больницу, которая находится неподалеку от нового местожительства Меган Маркл и принца Гарри в Фрогмор Хаусе.

Меган Маркл (GettyImages)

Самые вероятные больницы, где появится первенец Меган Маркл – это больница принцессы Маргарет, больница короля Эдуарда VII или больница Фримли Парк в Сурее, где Меган Маркл уже дважды побывала во время ложных схваток.

На данный момент неизвестна точная дата родов Меган Маркл, но фанаты знают, как будут развиваться события за два-три дня.

Если у Меган Маркл отойдут воды или начнутся схватки, то скорее всего ее и принца Гарри осторожно повезут в ближайшую больницу колонной автомобилей из королевских Range Rover. Далее пресса, которая уже караулит возле ближайших больниц, сообщит о том, что скорее всего роды уже начались.

Меган Маркл готовится к родам (GettyImages)

В ответ на информацию в СМИ королевский дворец через несколько часов выпустит короткий пресс-релиз о том, что скоро ожидается рождение ребенка. При чем, никакой дополнительной информации сообщать не будут.

Далее начнут разрываться от сообщений социальные сети, а СМИ начнут публиковать различные истории о родах в королевской семье.

После рождения ребенка счастливый отец должен взять зашифрованный телефон и позвонить в Букингемский дворец, чтобы сообщить радостную весть. Следующие его звонки будут к матери Меган Маркл и принцу Чарльзу.

Еще через некоторое время появится еще один пресс-релиз от королевского дворца, в котором могут сообщить уже пол ребенка, вес и точное время рождения. Если ребенок родится ночью, то этот пресс-релиз появится не ранее, чем утром.

И только после этого в Букингемском дворце стряхнут пыль с картины в позолоченной рамке и выставят ее возле ворот дворца, где будет размещено официальное объявление.

Сама Меган Маркл наверняка в течении первых суток, а то и двух, не будет появляться на публике, в отличии от Кейт Миддлтон, которая после каждых родов показывалась буквально через несколько часов.

Меган Маркл и принц Гарри (GettyImages)

Еще через неделю Меган Маркл и принц Гарри выпустят пресс-релиз, в котором сообщат, какое имя получил их наследник или наследница. Фотографию новорожденного малыша покажут также в течении двух недель, как это делала Кейт Миддлтон.

Крещение новорожденного ребенка произойдет скорее всего уже в июне, а имена крестных сообщат в пресс-релизе в тот же день.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл заподозрили в тайной связи с актером Джорджем Клуни.

А также мы рассказывали о том, что эксперты дали окончательный ответ о том, как Меган Маркл и принц Гарри назовут будущего ребенка.