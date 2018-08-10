"Бежали так, что теряли обувь и одежду": жители Запорожья наказали "титушек" (видео)

Жители Запорожья наказали "титушек" (фото: instagram.com/its_zp)

Горожане показали пример борьбы с "титушками", которые помогают застройщикам уничтожать парки и скверы

Жители Запорожья снесли забор, установленный частной фирмой вокруг сквера Яланского, где застройщик хочет возвести торговый центр.

Отметим, что горожанам попытались противостоять "титушки", но они, как сообщается в Instagram-аккаунте "Это Запорожье", "с позором были загнаны людьми аж до СК "Строитель".

"Бежали так, что некоторые потеряли обувь и одежду. Не стоит злить запорожцев", - говорится в посте.

Допис, поширений Это Запорожье (@its_zp) 9 Сер 2018 р. о 10:34 PDT

Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (видео: instagram.com/its_zp)

Допис, поширений Это Запорожье (@its_zp) 9 Сер 2018 р. о 9:30 PDT

Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (видео: instagram.com/its_zp)

Допис, поширений Это Запорожье (@its_zp) 9 Сер 2018 р. о 10:34 PDT

Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (видео: instagram.com/its_zp)

Таким образом запорожцы показали, что не намерены терпеть беззаконие.

Интересно, что один из "титушек" в комментарии к видео пожаловался на активистов.

"Говорят, что мы беспредельщики, а сами камнями, палками кидаются", - написал некий Владислав.

Этот комментарий только разозлил запорожцев.

"Если бы вы не защищали нелегальную х*рню за денежку, никто бы вас и пальцем не тронул, поверь. А так... Вы что думали? Денежку же надо отработать", - ответил "титушке" один комментатор.

Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (фото: instagram.com/inform.zp)

Напомним, несколько дней назад компания местного депутата до окончательного решения суда вырубила деревья в сквере и под "охраной" "титушек" установила забор, который в четверг благополучно снесли местные жители и небезразличные граждане.

Ранее в сети появилось видео спиленного сквера Яланского, который сняли с высоты птичьего полета. На видео можно увидеть поваленные деревья и рабочих, которые сгружают ветки.

Видео: РБК-Украина