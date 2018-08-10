"Бежали так, что теряли обувь и одежду": жители Запорожья наказали "титушек" (видео)

Горожане показали пример борьбы с "титушками", которые помогают застройщикам уничтожать парки и скверы
Жители Запорожья снесли забор, установленный частной фирмой вокруг сквера Яланского, где застройщик хочет возвести торговый центр.
Отметим, что горожанам попытались противостоять "титушки", но они, как сообщается в Instagram-аккаунте "Это Запорожье", "с позором были загнаны людьми аж до СК "Строитель".
"Бежали так, что некоторые потеряли обувь и одежду. Не стоит злить запорожцев", - говорится в посте.
Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (видео: instagram.com/its_zp)
Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (видео: instagram.com/its_zp)
Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (видео: instagram.com/its_zp)
Таким образом запорожцы показали, что не намерены терпеть беззаконие.
Интересно, что один из "титушек" в комментарии к видео пожаловался на активистов.
"Говорят, что мы беспредельщики, а сами камнями, палками кидаются", - написал некий Владислав.
Этот комментарий только разозлил запорожцев.
"Если бы вы не защищали нелегальную х*рню за денежку, никто бы вас и пальцем не тронул, поверь. А так... Вы что думали? Денежку же надо отработать", - ответил "титушке" один комментатор.
Жители Запорожья снесли забор вокруг сквера Яланского (фото: instagram.com/inform.zp)
Напомним, несколько дней назад компания местного депутата до окончательного решения суда вырубила деревья в сквере и под "охраной" "титушек" установила забор, который в четверг благополучно снесли местные жители и небезразличные граждане.
Ранее в сети появилось видео спиленного сквера Яланского, который сняли с высоты птичьего полета. На видео можно увидеть поваленные деревья и рабочих, которые сгружают ветки.
Видео: РБК-Украина