"Бігли так, що губили взуття та одяг": жителі Запоріжжя покарали "тітушок" (відео)

Жителі Запоріжжя покарали "тітушок" (фото: instagram.com/its_zp)

Городяни показали приклад боротьби з "тітушками", які допомагають забудовникам знищувати парки та сквери

Мешканці Запоріжжя знесли паркан, встановлений приватною фірмою навколо скверу Яланського, де забудовник хоче звести торговий центр.

Зазначимо, що городянам спробували протистояти "тітушки", але вони, як повідомляється в Instagram-акаунті "Це Запоріжжя", "з ганьбою були загнані людьми аж до СК "Будівельник".

"Бігли так, що деякі згубили взуття та одяг. Не варто дратувати запорожців", - йдеться в пості.

Допис, поширений Це Запоріжжі (@its_zp) 9 Сер 2018 р. о 10:34 PDT

Жителі Запоріжжя знесли паркан навколо скверу Яланського (відео: instagram.com/its_zp)

Допис, поширений Це Запоріжжі (@its_zp) 9 Сер 2018 р. о 9:30 PDT

Жителі Запоріжжя знесли паркан навколо скверу Яланського (відео: instagram.com/its_zp)

Допис, поширений Це Запоріжжі (@its_zp) 9 Сер 2018 р. о 10:34 PDT

Жителі Запоріжжя знесли паркан навколо скверу Яланського (відео: instagram.com/its_zp)

Таким чином запорожці показали, що не мають наміру терпіти беззаконня.

Цікаво, що один з "тітушок" у коментарі до відео поскаржився на активістів.

"Кажуть, що ми чиним беззаконня, а самі камінням, палицями кидаються", - написав якийсь Владислав.

Цей коментар тільки роздратував запорожців.

"Якщо б ви не захищали нелегальну х*рню за гроші, ніхто вас і пальцем не торкнув би, повір. А так... Ви що думали? Гроші ж треба відпрацювати", - відповів "титушці" один коментатор.

Жителі Запоріжжя знесли паркан навколо скверу Яланського (фото: instagram.com/inform.zp)

Нагадаємо, кілька днів тому компанія місцевого депутата до остаточного рішення суду вирубала дерева у сквері і під "охороною" "тітушок" встановила паркан, який у четвер благополучно знесли місцеві жителі та небайдужі громадяни.

Раніше в мережі з'явилося відео спиляного скверу Яланського, який зняли з висоти пташиного польоту. На відео можна побачити повалені дерева та робітників, які вивантажують гілки.

Відео: РБК-Україна