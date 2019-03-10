Бил и насиловал: в Сумах неадекватный подросток жестоко надругался над девушкой

Злоумышленнику грозит от трех до пяти лет лишения свободы

В Сумах 8 марта 16-летний парень напал на 23-летнюю девушку, после чего избил и изнасиловал жертву. О шокирующем инциденте проинформировала пресс-служба полиции.

Около 23:00 девушка направлялась домой с работы. Вблизи улицы Троицкой на нее напал парень. Он повалил девушку на землю и несколько раз ударил ее по лицу. После чего пригрозил девушке убийством, если та будет сопротивляться.

Насильника спугнул местный мужчина, который проходил мимо. Он сразу же вызвал полицию и скорую. Правоохранительные органы уже начали розыск насильника и разослали на него ориентировку всем экипажам города. Подозреваемого нашли лишь под утро.

К слову, при осмотре у парня обнаружили сбитые кулаки, а на верхней одежде пятна крови. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. По данному факту в полиции открыто уголовное производство по статье "Изнасилование". Несовершеннолетнему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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