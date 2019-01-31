Била и душила: в Житомирской области мать истязала собственных дочерей

Одна девочка оказалась в больнице и все рассказала врачам

В Малине Житомирской области неблагополучная мать систематически издевалась над своими дочерями. Об этом сообщает местное издание "Малинские новости".

Двух сестричек, семилетнюю Кристину и четырехлетнюю Софию впервые доставили в больницу накануне Нового года. Мама оставила девочек на улице, и они попрошайничали, выпрашивая еду и помощь у прохожих. Кто-то из местных жителей вызвал полицию и девочек забрали в полицию, а потом доставили в больницу.

Скриншот фото (facebook.com/MalynCiti)

Выяснилось, что маму девочек зовут Катерина Свенцицкая. И кроме малышек у нее есть еще один ребенок, который живет у родного отца. Соседи и знакомые рассказали, что Свенцицкая злоупотребляет алкоголем.

Скриншот фото (facebook.com/MalynCiti)

В течении двух недель девочек лечили и присматривали за ними, но социальная служба разрешила матери забрать их из больницы домой.

Однако старшая девочка, Кристина, снова оказалась в больнице. Ее привезли в медицинское учреждение с многочисленными ушибами, ссадинами на лице, шее и руках. Она была заплакана и напугана.

Медики пытались выяснить, что случилось с ребенком, но она отворачивалась и на вопросы отвечать отказывалась. О происхождении синяков девочка сначала сказала, что это она зацепилась и упала, потом обвинила кота.

Но после долгих расспросов, Кристина призналась медикам, что избила ее родная мать.

"Мама была пьяной. Она била и душила меня. А за что – не сказала" – расплакалась девочка.

Катерина Свенцицкая в больнице не появлялась. О девочке заботится медперсонал и волонтеры.

О происшествии уже сообщили в полицию и в социальную службу. Волонтеры сказали, что детей нужно немедленно изъять из семьи, а мать – лишить родительских прав.

Скриншот комментариев (facebook.com/MalynCiti)

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