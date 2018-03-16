"Били и таскали за волосы девушку-копа": в Ровенской области хулиганы избили полицейских

За нападение на патруль парням грозит до 5 лет заключения

В городе Дубно Ровенской области молодчики напали и избили полицейских. Об этом передает местное издание ogo.ua.

Сообщается, что 18-летние хулиганы напали на полицейский патруль. Сначала они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили 17-летнего юношу. Пострадавший сумел вызвать полицейских.

Обидчиков подростка патруль обнаружил возле продуктового магазина. Подозреваемые сдаваться не собирались и пошли в наступление на полицейских.

Сначала хулиганы начали избивать мужчину. Когда его напарница стала вызывать подмогу – набросились на девушку.

"Нападение было совершенно неожиданным. С напарником не успели даже достать табельное оружие. Сразу завязалась драка. Руками и ногами били напарника, тогда бросились на меня. Били и таскали за волосы, но до этого успела вызвать подмогу", - говорит старший лейтенант Евгения Кундеус, которая пострадали от нападения этих ребят.

Горрайонный суд Дубна выбрал хулиганам меру пресечения. Оба имеют плохую репутацию. Уже привлекались к ответственности за кражи и сбыт краденого.

"Если бы был трезвым, то сел бы в патрульный автомобиль, поехали бы в полицию и разобрались. Это случайно произошло", - заявил один из нападавших.

Первого хулигана суд отправил под круглосуточный домашний арест, а товарища — в следственный изолятор на 2 месяца.

Старший лейтенант полиции Евгения Кундеус получила лишь незначительные повреждения, поэтому вскоре выйдет на работу. Напарник Дмитрий Гаврилюк получил перелом ноги, сотрясение мозга и два месяца будет лечиться.

"Обследование выявило перелом в голеностопном суставе без смещения. Полицейский пробудет на больничном два месяца", - рассказал заведующий отделением травматологии райбольницы Мирон Павлив.

За нападение на патруль парням грозит до 5 лет заключения.

Видео:Избили патрульных (youtube.com/Сегодня)

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