От больной щитовидки до стресса: как волосы могут рассказать о вашем здоровье

Проблемы с щитовидной железой

Так, Доктор Шарлотта Вудворд говорит, что люди, которые имеют проблемы со щитовидной железой, могут испытывать потерю волос и изменение внешнего вида волос.

Это может быть связано с гипотиреозом - расстройством, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно тиреоидных гормонов.

"Это может привести к потере волос, а также к другим симптомам, включая усталость, чувствительность к холоду, дискомфорт в суставах, боль в мышцах, опухшее лицо и увеличение веса", - отметила медик.

Врач добавила, что кроме потери волос, много проблем с щитовидной железой создают риск развития гнездовой алопеции (частичного облысения), аутоиммунного синдрома потери волос.

Такая алопеция возникает в виде круглых проплешин в любой части кожи головы у мужчин, женщин и даже малышей. Обычно она появляется ниоткуда, даже в течение нескольких дней.

Синдром Кушинга

Если ваши волосы ломкие, возможно, вы страдаете от синдрома Кушинга.

Это необычное расстройство, которое характеризуется избытком кортизола, основного гормона стресса в организме.

Ломкие волосы являются лишь одним из симптомов, и люди, страдающие этим заболеванием, также могут испытывать высокое кровяное давление, усталость и дискомфорт в спине.

Фото: ломкие волосы могут свидетельствовать о стрессе (freepik)

Анемия

Многим людям придется собирать волосы со своей щетки, но если вы видите необычное количество волос, это может быть вызвано анемией.

Это значит, что вашему организму не хватает железа.

Временные гормональные сбои

Выпадение волос также может возникнуть (временно) в ответ на быстрое повышение уровня эстрогена, как это наблюдается после беременности или прекращения приема противозачаточных таблеток.

Дефицит белка

Белок необходим для роста и здоровья волос, а нехватку белка связывают с истончением и выпадением волос.

Поскольку переваривание белка может быть проблематичным для тех, кто имеет расстройства желудочно-кишечного тракта или тех, кто недавно перенес операцию шунтирования желудка, стоит обратиться к врачу.

Стресс

Существует гипотеза о том, что хронический стресс играет роль в поседении волос, вызывая повреждение ДНК и уменьшая количество клеток, вырабатывающих пигмент в волосяных фолликулах.

При этом точно доказано, что гены в первую очередь влияют на то, когда ваши волосы седеют.