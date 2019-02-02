Больше не хочу: Епифаний прокомментировал свою интронизацию

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Священнослужители не признают "земной" день рождения

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний подтвердил, что интронизация состоится в день его рождения, 3 февраля. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

Дело в том, что служители церкви не отмечают торжественно свой день рождения. Поэтому после получения томоса на Фанаре было принято провести интронизацию именно в этот день, чтобы в дальнейшем праздновать не день рождения, а интронизацию, - сказал глава ПЦУ.

В православной традиции "днем рождения" является "день ангела", небесного покровителя человека, а на день "земного рождения" не обращают особого внимания. Поэтому Епифаний больше не хочет акцентировать на своем дне рождения.

Также Епифаний рассказал, что избрание его главой автокефальной украинской церкви является большой ответственностью, Божьим даром. Это тот путь, который он избрал, начиная с монашества, и следовал ему всю свою жизнь, посвященную служению Богу.

Напомним, ранее мы сообщали, что для знаменательного церковного события - дня интронизации, портные Михайловского монастыря уже создали специальную мантию.

Также мы писали об интересных фактах из биографии митрополита, который вырос без любви отца и сделал блестящую церковную карьеру.

Ранее сообщалось, что закон о переходе религиозных общин, который регулирует смену подчиненности, в частности, переход в Православную церковь Украины (ПЦУ), вступил в силу.

Видео: РБК-Украина