Брось, или ты себя погубишь: украинцам развенчали миф о полуфабрикатах

Морепродукты и полуфабрикаты напрасно отпугивают украинцев - из них несложно приготовить вкусные блюда, при этом ваш кошелек не заметит особых трат. Кулинарный эксперт и победитель 5 сезона телепередачи "Мастер шеф" Евгений Клопотенко в очередной раз развенчал гастрономические мифы.

Эксперт объяснил, почему в магазине мы редко покупаем морепродукты. По его мнению, люди ошибочно считают это или слишком дорого, или слишком сложно. Мол, еще и возиться с ними полдня придется, а в итоге ничего толкового не выйдет.

"Фу, брось, забудь, беги. Иначе ты себя погубишь. Наш мозг ведет себя так безобразно каждый раз, когда мы показываем ему рецепт пасты/ризотто с морепродуктами. Вообще, любой рецепт с морепродуктами. В магазине мы не покупаем морепродукты по той же причине. Но что происходит в нашей голове, когда мы видим крабовые палочки или какие-то полуфабрикаты? Оооооо, дешево. Оооооо, не нужно заморачиваться", - написал он в Instagram.

Клопотенко подчеркнул, что все это ложь и побочный эффект самозащиты. Он рассказал своим подписчикам в сети, что и как можно приготовить из мидий (около 50 грн/300г. 166 грн/кг), крабовых палочек (30 грн/200г. 150 грн/кг) и рыбных палочек, то есть полуфабрикатов (55 грн/250г. 220 грн/кг.)

"Мифичная сложность приготовления. Кускус с мидиями. Вот проще и вкуснее в этом мире еще ничего не придумали, честно", - отметил Евгений.

Евгений Клопотенко развенчал мифы о морепродуктах (фото: instagram.com/klopotenko)

Нужно залить кускус горячей водой и оставить на 5 минут. За это время можно обжарить мидии в сливочном масле (не больше 5 минут), добавить соль, перец, кускус, лимонный сок, цедру, оливковое масло и немного руколы. После этого перемешать - и готово. Эксперт отметил, что от вкуса можно "заплакать от счастья".

Приготовление этого блюда займет только 5 минут.

"Идеальный завтрак/обед/ужин готов. Это целый лайфхак, а не еда", - сказал Евгений.

Стоимость одной порции составит от 20 до 25 гривен.

Также можно добавить пармезан (2 грн за 5 г), и от вкуса "вообще сойти с ума".

Клопотенко добавил, что такой же трюк можно проделывать с пастой, рисом (идеально было бы сделать ризотто) и даже перловкой.

"Дешевле пачки крабовых палочек. Дешевле порции рыбных палочек, а по времени - те же 5 минут", - сказал он.

Также можно добавить оливковое масло по вкусу. В качестве профилактики рекомендуется добавлять в еду пармезан: 3 раза в день по 5 грамм. Это добавит эффект легкости.

Как сообщалось ранее, кулинар Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом клубничного варенья.

Напомним, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей утвердила рецептурный сборник для школьных столовых, который разработал Клопотенко.

Кстати, в конце прошлого года в Киеве приостановили работу 13 компаний за некачественное питание в школах.