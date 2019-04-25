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Бросать мусор не захочется: в Кирилловке отдыхающих пугали "трупом" (фото)

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 22:37
Бросать мусор не захочется: в Кирилловке отдыхающих пугали "трупом" (фото)
В Кирилловке креативно борются с мусором (иллюстративное фото: pixabay.com)

В курортном городе креативно приучают отдыхающих соблюдать чистоту

В Кирилловке Запорожской области защитники природы напомнили отдыхающим, как важно сохранять окружающую среду в чистоте. Активисты подошли к проблеме с креативом и повесили на столб якобы замотанного человека в мусорные мешки.

Фотографию опубликовал сотрудник Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик на своей странице в Facebook.

Это наглядно демонстрирует то, как в курортном городе Кирилловка, который находится возле Азовского моря, относятся к людям, разбрасывающим мусор.

Бросать мусор не захочется: в Кирилловке отдыхающих пугали &quot;трупом&quot; (фото)

В Кирилловке креативно борются с мусором (фото: facebook.com/Дмитрий Воловик)

Стоит отметить, что пользователям сети очень понравилась такая идея.

  • Супер;
  • Жутко хочется посмотреть воочию;
  • Надо и у нас на косе таких повесить;
  • А вдоль дороги, мертвые с косами стоят. И тишина.

Напомним, что в Бердянске спасали китов. Активисты почистили пляж на побережье, где нет ни одного контейнера для мусора. При этом больше всего на пляже пластикового мусора.

Ранее сообщалось, что в Николаеве восемь котов и собака задохнулись в задымленной квартире, когда там начался пожар. Хозяйки не было дома, но пока на место прибыли пожарные, то животные уже были мертвы.

При этом соседи 57-летней женщины, которая работает дворником, рассказали, что она носит в свою квартиру всякий мусор и лохмотья. Несколько раз они говорили ей, что она превращает квартиру в свалку.

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