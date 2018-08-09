Будет солнечно: синоптики дали приятный прогноз на пятницу

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Украинцев ждет безоблачный день

В пятницу, 10 августа, в Украине ожидается теплый и солнечный день. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке пятница пройдет без осадков, температура до +27.

На юге также будет солнечная погода, ожидается до +30 градусов.

Фото: pixabay.com/Hans

На западе Украины будет ясная погода и до +29. Однако в Укргидрометцентре днем прогнозируют дожди в Ужгородской области.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В северных областях без осадков, до +26 градусов.

Жителей центральных областей, как и всю страну, порадует солнечная погода, до +27.

В Киеве 10 августа также будет тепло и без осадков. Днем синоптики прогнозируют до +26 градусов, а вечером - до +21.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август в Украине.

Напомним, синоптик Наталка Диденко дала прогноз на 10 августа. Она сообщила, что антициклон установил для Украины прекрасную погоду.

Кстати, эксперты рассказали, как правильно отдыхать возле водоемов.

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