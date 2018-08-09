Буде сонячно: синоптики дали приємний прогноз на п'ятницю

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Українців чекає безхмарний день

У п'ятницю, 10 серпня, в Україні очікується теплий і сонячний день. Про це повідомляє УНІАН.

На сході п'ятниця пройде без опадів, температура до +27.

На півдні також буде сонячна погода, очікується до +30 градусів.

Фото: pixabay.com/Hans

На заході України буде ясна погода і до +29. Проте в Укргідрометцентрі вдень прогнозують дощі в Ужгородській області.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У північних областях без опадів, +26 градусів.

Жителів центральних областей, як і всю країну, порадує сонячна погода, до +27.

У Києві 10 серпня також буде тепло та без опадів. Вдень синоптики прогнозують до +26 градусів, а ввечері - до +21.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 10 серпня. Вона повідомила, що антициклон встановив для України прекрасну погоду.

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