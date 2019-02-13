Будет жарко: ученые дали новый прогноз для человечества

Нынешние прогнозы впервые демонстрируют такой большой риск увеличения температуры на планете

Ученые и климатологи предупредили, что грядущее десятилетие станет самым теплым за последние 150 лет. По словам экспертов Всемирной метеорологической организации, речь идет о периоде с 2014 по 2023 годы.

Специалисты отметили, что каждые 5 лет на Земле в среднем температура воздуха будет повышаться приблизительно на один градус по Цельсию в сравнении с аналогичными значениями второй половины 19 столетия.

Также ученые допускают, что глобальное увеличение мировых температур сможет превысить отметку даже на 1,5 градуса. Подчеркивается, что этот показатель является критическим.

Метеорологи сообщили, что прогнозы впервые демонстрируют такой большой риск увеличения температуры на планете. И он является непостоянным.

Ученые призвали мировые державы и общественность уменьшить количество выбросов в атмосферу паров углекислого газа, что сможет снизить риск возникновения катастрофических последствий для Земли. Кроме того, этот шаг способен предотвратить увеличения температур до 2030 года более 1,5 градуса.

Напомним, ранее экологи предупреждали, что поднятие уровня Мирового океана вследствие глобального потепления приведет к масштабным последствиям для нашей планеты и повлечет за собой затопление целых городов, промышленных и экологически опасных объектов, в том числе и в Украине.

Так, к началу 22 века, если нынешние темпы роста выбросов парниковых газов не изменятся, температура повысится на 4 градуса (по Цельсию), и уровень Черного и Азовского морей поднимется минимум на 82 сантиметра. В прогнозируемой зоне затопления в нашей стране - 590 населенных пунктов.