В Украине уйдут под воду 590 городов: экологи назвали дату (таблицы)

Фото: коллаж РБК-Украина

750 тысяч украинцев станут климатическими переселенцами

Поднятие уровня Мирового океана вследствие глобального потепления приведет к масштабным последствиям для нашей планеты и повлечет за собой затопление целых городов, промышленных и экологически опасных объектов, в том числе и в Украине. Об этом говорится в статье "Вода близко" Софьи Садогурской из ОО "Экодействие" для "Зеркала недели".

Отмечается, что к началу 22 века, если нынешние темпы роста выбросов парниковых газов не изменятся, температура повысится на 4 градуса (по Цельсию), и уровень Черного и Азовского морей поднимется минимум на 82 сантиметра.

В прогнозируемой зоне затопления в нашей стране - 590 населенных пунктов. Самые крупные из них - Одесса, Николаев, Херсон, Бердянск, Мариуполь и Керчь - могут полностью либо частично уйти под воду.

Также исследователи подсчитали, что около 75 тысяч человек рискуют стать климатическими переселенцами в Украине.

Фото: ecoaction.org.ua

Кроме того, могут быть затоплены 445 промышленных площадок, 13 мусорных свалок, 36 очистительных сооружений (всего 626 экологически опасных объектов).

В зоне риска к 2100 году также называются меткомбинат "Азовсталь" в Мариуполе и пруды-отстойники завода "Крымский титан" под временно оккупированным Армянском.

Фото: ecoaction.org.ua

Исследования указывают, что повышение уровня моря может привести к затоплению 98 объектов природно-заповедного фонда и историко-культурного наследия, в том числе и легендарного "Херсонеса Таврического".

"200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, 10 тысяч гектаров производственных территорий, а также почти 2 тысячи зданий коммерческого и производственного назначения", – пишет Садогурская.

Фото: ecoaction.org.ua

Как сообщалось ранее, в этом году в результате оттепели уровень воды в горных и равнинных реках увеличился уже более чем на метр.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, что может помочь предотвратить глобальное потепление.