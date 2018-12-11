Будьте осторожны: чего ждать от погоды 11 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сухо, говорят специалисты, сегодня будет только на севере страны

11 декабря погода в Украине будет сложной и опасной. По словам синоптиков, во многих областях пройдут дожди и мокрый снег.

Так, сильный дождь ожидается на востоке страны. Температура в Донецкой и Луганской области составит во вторник 1…4 градуса тепла.

В Харьковской и Полтавской областях синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура от нуля до +3.

Сложные погодные условия - ливень и мокрый снег - будут в Днепре и Запорожье. Столбики термометров не поднимутся выше четырех градусов тепла. Мокрый снег с дождями накроют и центральные области. Температура здесь составит не выше двух градусов со знаком "+".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге Украины ожидается +2…+4 градусов. Кроме того, жителям этих регионов не следует надеяться на солнечную погоду. На западе осадки в виде мокрого снега ожидаются в Ивано-Франковской области и на Закарпатье. Термометры покажут от -1 до +2. Также эксперты предупреждают, что в связи со снегом и метелью, в Украинских Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность. Туристам следует быть осторожными.

Облачно, но без осадков, будет на севере. Температура 0…+2.

В Киеве воздух сегодня прогреется до двух градусов. Но осадков сегодня также не ожидается.

Погода в Украине (meteo.gov.ua)

Народный прогноз на 11 декабря

Сегодня почитается память святого Романа. Для наших предков в этот день единственным предсказателем погоды служил заяц: если шкура его была покрыта пятнами, то зиму в наступающем году следует ждать мягкую.

Напомним, ранее украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды и штормовом ветре.

Также украинцам рассказали о снежных праздниках и пике холодов.

Видео: РБК-Украина