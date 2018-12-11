Будьте обережні: чого чекати від погоди 11 грудня

Сухо, кажуть фахівці, сьогодні буде тільки на півночі країни
11 грудня погода в Україні буде складною і небезпечною. За словами синоптиків, у багатьох областях пройдуть дощі та мокрий сніг.
Так, сильний дощ очікується на сході країни. Температура там складе у вівторок 1...4 градуси тепла. У Харківській та Полтавській областях синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем. Температура від нуля до +3.
Складні погодні умови - дощ і мокрий сніг - будуть у Дніпрі та Запоріжжі. Стовпчики термометрів не піднімуться вище чотирьох градусів тепла. Мокрий сніг з дощами накриють і центральні області. Температура тут становитиме не вище двох градусів зі знаком "+".
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
На півдні України очікується +2...+4 градусів. Крім того, жителям цих регіонів не слід сподіватися на сонячну погоду. На заході опади у вигляді мокрого снігу очікуються в Івано-Франківській області та на Закарпатті. Термометри покажуть від -1 до +2. Також експерти попереджають, що у зв'язку зі снігом і хуртовиною, в Українських Карпатах очікується помірна сніголавинна небезпека. Туристам слід бути обережними.
Хмарно, але без опадів буде на півночі. Температура 0...+2.
В Києві сьогодні повітря прогріється до двох градусів. Але опадів також не очікується.
Погода в Україні (meteo.gov.ua)
Сьогодні вшановується пам'ять святого Романа. Для наших предків в цей день єдиним провісником погоди служив заєць: якщо шкіра його була вкрита плямами, то зиму в наступному році слід чекати м'яку.
Нагадаємо, раніше українців попередили про істотне погіршення погоди і штормовий вітер.
Також українцям розповіли про снігові свята і про пік холодів.
Відео: РБК-Україна