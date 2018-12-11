Будьте обережні: чого чекати від погоди 11 грудня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сухо, кажуть фахівці, сьогодні буде тільки на півночі країни

11 грудня погода в Україні буде складною і небезпечною. За словами синоптиків, у багатьох областях пройдуть дощі та мокрий сніг.

Так, сильний дощ очікується на сході країни. Температура там складе у вівторок 1...4 градуси тепла. У Харківській та Полтавській областях синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем. Температура від нуля до +3.

Складні погодні умови - дощ і мокрий сніг - будуть у Дніпрі та Запоріжжі. Стовпчики термометрів не піднімуться вище чотирьох градусів тепла. Мокрий сніг з дощами накриють і центральні області. Температура тут становитиме не вище двох градусів зі знаком "+".

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні України очікується +2...+4 градусів. Крім того, жителям цих регіонів не слід сподіватися на сонячну погоду. На заході опади у вигляді мокрого снігу очікуються в Івано-Франківській області та на Закарпатті. Термометри покажуть від -1 до +2. Також експерти попереджають, що у зв'язку зі снігом і хуртовиною, в Українських Карпатах очікується помірна сніголавинна небезпека. Туристам слід бути обережними.

Хмарно, але без опадів буде на півночі. Температура 0...+2.

В Києві сьогодні повітря прогріється до двох градусів. Але опадів також не очікується.

Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Народний прогноз на 11 грудня

Сьогодні вшановується пам'ять святого Романа. Для наших предків в цей день єдиним провісником погоди служив заєць: якщо шкіра його була вкрита плямами, то зиму в наступному році слід чекати м'яку.

Нагадаємо, раніше українців попередили про істотне погіршення погоди і штормовий вітер.

Також українцям розповіли про снігові свята і про пік холодів.

Відео: РБК-Україна