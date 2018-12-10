Пасмурно, местами дожди: синоптики дали прогноз погоды на 11 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

На востоке Украины возможен ливень и усиление ветра

Синоптики рассказали о том, что во вторник, 11 декабря в нескольких областях Украины ожидается дождь и мокрый снег с дождем. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозам, сильный дождь ожидается в Донецкой и Луганской области. В Харьковской и Полтавской области возможен мокрый снег с дождем. Также сложные погодные условия будут в Днепре и Запорожье. Там возможен ливень и мокрый снег. Температура воздуха в регионе днем от +1 до +4 градусов. Ночью ожидается от 0 до +3 градусов.

В южных областях также ожидается дождь и дождь с мокрым снегом. Сухо будет только в Одессе. Дневная температура составит +2 +4 градуса, ночью от 0 до +2 градусов.

В Крыму пройдет ливень. Днем +4 +6 градусов. Ночью температура будет колебаться от +2 +4 градусов.

На севере страны будет пасмурно и облачно, без осадков. Днем от 0 до +2 градусов, ночью температура опуститься до -2 градусов.

В западных областях осадки ожидаются только в Ивано-Франковской области и в Закарпатье. В Ужгороде возможен снег. Температура воздуха в регионе будет колебаться днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Ночью ожидается небольшой мороз, -1 -2 градуса.

В центральной части Украины пройдут дожди, мокрый снег с дождями, снег. Днем от 0 до +2 градусов, ночью температура около 0.

В столице 11 декабря будет пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Ночью будет холодно, от 0 до -2 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды и штормовом ветре.

А также мы сообщали о том, что синоптик дала прогноз погоды на начало недели.

Видео: РБК-Украина