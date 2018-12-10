Хмарно, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди на 11 грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

На сході України можлива злива і посилення вітру

Синоптики розповіли про те, що у вівторок, 11 грудня у кількох областях України очікується дощ і мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За прогнозами, сильний дощ очікується у Донецькій та Луганській області. У Харківській та Полтавській області можливий мокрий сніг з дощем. Також складні погодні умови в Дніпрі та Запоріжжі. Там можливий дощ і мокрий сніг. Температура повітря в регіоні вдень від +1 до +4 градусів. Вночі очікується від 0 до +3 градусів.

У південних областях також очікується дощ і дощ з мокрим снігом. Сухо буде тільки в Одесі. Денна температура становитиме +2 +4 градуси, вночі від 0 до +2 градусів.

У Криму пройде злива. Вдень +4 +6 градусів. Вночі температура коливатиметься від +2 +4 градусів.

На півночі країни буде хмарно хмарно, без опадів. Вдень від 0 до +2 градусів, вночі температура опуститься до -2 градусів.

В західних областях опади очікуються тільки в Івано-Франківській області і в Закарпатті. В Ужгороді можливий сніг. Температура повітря в регіоні коливатиметься вдень від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла. Вночі очікується невеликий мороз, -1 -2 градуси.

В центральній частині України пройдуть дощі, мокрий сніг з дощами, сніг. Вдень від 0 до +2 градусів, вночі температура близько 0.

У столиці 11 грудня буде хмарно, але без опадів. Вдень повітря прогріється до +2 градусів. Вночі буде холодно, від 0 до -2 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про суттєве погіршення погоди і штормовому вітрі.

А також ми повідомляли про те, що синоптик дала прогноз погоди на початок тижня.

Відео: РБК-Україна