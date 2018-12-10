ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Хмарно, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди на 11 грудня

STYLERЖиття    10.12.2018 - 20:32
Хмарно, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди на 11 грудня
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

На сході України можлива злива і посилення вітру

Синоптики розповіли про те, що у вівторок, 11 грудня у кількох областях України очікується дощ і мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За прогнозами, сильний дощ очікується у Донецькій та Луганській області. У Харківській та Полтавській області можливий мокрий сніг з дощем. Також складні погодні умови в Дніпрі та Запоріжжі. Там можливий дощ і мокрий сніг. Температура повітря в регіоні вдень від +1 до +4 градусів. Вночі очікується від 0 до +3 градусів.

У південних областях також очікується дощ і дощ з мокрим снігом. Сухо буде тільки в Одесі. Денна температура становитиме +2 +4 градуси, вночі від 0 до +2 градусів.

У Криму пройде злива. Вдень +4 +6 градусів. Вночі температура коливатиметься від +2 +4 градусів.

На півночі країни буде хмарно хмарно, без опадів. Вдень від 0 до +2 градусів, вночі температура опуститься до -2 градусів.

В західних областях опади очікуються тільки в Івано-Франківській області і в Закарпатті. В Ужгороді можливий сніг. Температура повітря в регіоні коливатиметься вдень від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла. Вночі очікується невеликий мороз, -1 -2 градуси.

В центральній частині України пройдуть дощі, мокрий сніг з дощами, сніг. Вдень від 0 до +2 градусів, вночі температура близько 0.

У столиці 11 грудня буде хмарно, але без опадів. Вдень повітря прогріється до +2 градусів. Вночі буде холодно, від 0 до -2 градусів.

Хмарно, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди на 11 грудня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про суттєве погіршення погоди і штормовому вітрі.

А також ми повідомляли про те, що синоптик дала прогноз погоди на початок тижня.

Відео: РБК-Україна

"Укравтодор" оголосив "жовтий" рівень загрози на дорогах до 13 грудня У Карпатах висота снігового покриву місцями досягає 35 см
Новини України Гідрометцентрсиноптики
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся