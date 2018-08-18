"Будьте внимательны и бдительны": синоптик уточнила прогноз погоды на выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев ждут дожди с грозами

На этих выходных украинцам стоит готовиться к дождям, ливням и жаркой погоде. Об этом сообщил народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Будьте внимательны и бдительны. И сегодня, и завтра самая большая вероятность периодических дождей, гроз и временами ливней – на севере и западе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях. Температура воздуха +24-35 градусов", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

При этом, по словам Диденко, на остальной территории стоит ожидать жаркой и сухой погоды, которая будет сопровождаться 30-35 градусами жары. Иная погода будет в Киеве.

"В Киеве на Спас ожидается кратковременные грозы, дожди и температура +26-39 градусов", - подчеркнула она.

Фото: прогноз погоды в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики уточнили прогноз погоды на 18 августа.

Кстати, ранее мы сообщали прогноз погоды на выходные дни.

А также свой прогноз погоды на Яблочный Спас дала народный синоптик Наталка Диденко.

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