"Будьте уважні та пильні": синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців чекають дощі із грозами

На цих вихідних українцям варто готуватися до дощів, злив та спекотної погоди. Про це повідомив народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Будьте уважні і пильні. І сьогодні, і завтра найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз і часом злив на півночі і заході України, а також у Вінницькій та Одеській областях. Температура повітря +24-35 градусів", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

При цьому, за словами Діденко, на решті території варто очікувати жаркої і сухої погоди, яка буде супроводжуватися 30-35 градусами спеки. Інша погода буде в Києві.

"У Києві на Спаса очікується короткочасні грози, дощі і температура +26-39 градусів", - підкреслила вона.

Фото: прогноз погоди в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики уточнили прогноз погоди на 18 серпня.

До речі, раніше ми повідомляли прогноз погоди на вихідні дні.

А також свій прогноз погоди на Яблучний Спас дала народний синоптик Наталка Діденко.

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