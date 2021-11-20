Если все будут молчать - его отпустят: в Киеве поймали "березняковского педофила"

Говорится, что участковые Днепровского района Киева задержали мужчину, которого уже успели окрестить "березняковским педофилом".

Его зовут Павел Сопрыкин, и мужчину подозревают в приставаниях к детям.

"Если он приставал к вашим детям - не поленитесь подъехать в Днепровское управление полиции по адресу ул. Красноткацкая, 2, и написать заявление. Если все будут продолжать молчать - его вынуждены буду отпустить", - говорится в сообщении.

Фото: Мужчина, которого подозревают в приставании к детям (t.me/RusBerNews)

Что известно о подозреваемом

Как сообщают очевидцы, 18 ноября около 15:00 на стадионе 195-й школы этот человек подходил к группе из четырех мальчиков 9-10 лет, и просил "посторожить его пока он сходит в туалет". Когда ребята отказались, он предлагал им за деньги показать свои половые органы.

Фото: Павла Сопрыкина подозревают в приставании к детям (t.me/RusBerNews)

Один из мальчиков сделал фото мужчины. Когда на стадион пришли ребята постарше, он ушел, найти его получилось не сразу.

Сообщается также, что Сопрыкин обитает на чердаках на Миколайчука, 19/2.

"Это уже не первый случай. Ранее, около месяца назад, мужчина с похожим описанием подходил к моему крестнику и его другу и предлагал то же самое. Страшно пускать детей гулять во двор", - говорится в публикации.