На Буковине священники подрались из-за перехода в ПЦУ

Коллаж: РБК-Украина

УПЦ МП не хочет терять контроль над церквами

В Черновицкой области сегодня, 2 марта, церковная община села Бережонка Вижницкого района проголосовала за переход церкви святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова из подчинения бывшей УПЦ МП к Православной церкви Украины. Но собрание общины закончились дракой священников. Об этом сообщает издание "Молодий буковинець".

Известно, что на собрании религиозной общины присутствовали 192 местных жителя села. Решение за переход было принято 164 голосами селян. "Против" проголосовали 18 человек. При этом "воздержалось" 10 человек.

В то же время на собрание привезли прихожан из соседних сел Замостье, Милиево, Корытно, которые выступали против перехода церкви в ПЦУ.

Священник церкви Иоанна Богослова отец Николай во время собрания ударил благочинного Вижницкого района Илью Кигницького, который получил травмы лица. Отец Николай обвинил его в том, что он умышленно подстрекает людей и является раскольником.

Стоит отметить, что в церкви святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Бережонке когда-то много лет служил отец митрополита Онуфрия - протоиерей Владимир Иванович Березовский.

Это уже 14 на Буковине церковная община, которая приняла решение о переходе к Православной церкви Украины.

Напомним, что Епифаний назвал число приходов, которые готовы перейти в ПЦУ.

Мы также писали о том, что Константинополь отказал во всеправославном обсуждении автокефалии ПЦУ.