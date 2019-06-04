Буллинг в школе Одессы: многодетной матери грозятся убить детей

Коллаж РБК-Украина

Ольга жалуется на халатное отношение местных властей

Многодетная мать, Ольга Подусова, которая усыновила 11 детей с проблемами здоровья, жалуется, что им грозит серьезная опасность. Об этом женщина заявила на своей странице в соцсети Facebook.

"Пишу уже открыто, потому что может дойти до трагедии и до смерти детей. Местные власти не реагируют, за полтора месяца ничего не произошло. В один момент моих детей на перемене в школе либо по дороге из школы могут убить - угрозы уже поступали", - указано в сообщении.

Многодетная мать отмечает, что в течение двух месяцев ее детей избивает и травит ученик 4-го класса Козлов Никита, по причине того, что его мама является соцработником и ее активно покрывают местные власти, из-за чего происходит бездействие.

Также она рассказала, как в апреле два одноклассники обступили ее 9-летнего сына во дворе школы и требовали, чтобы он назвал себя дураком. После - ребенка избили до такой степени, что пришлось накладывать гипс от запястья до подмышки.

Фото: (facebook.com/Olga Podusova)

Также Ольга отмечает, что писала заявление в полицию, однако пока что дело стоит на месте, а правоохранительные органы, кажется, и вовсе не планируют его расследовать.

Напомним, что в спецшколе Умани избили "особенного" ребенка.

Мы писали, что в киевской школе произошел скандал из-за погибшего ученика. Близкие школьника считают, что он погиб из-за жуткого давления в школе.

Ранее сообщалось о том, что родители обвинили киевлянку в раздувании скандала касательно буллинга в детсаду.