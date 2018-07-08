Чемпион Украины по мотокроссу трагически погиб под колесами внедорожника (фото)

На момент смерти украинскому спортсмену было всего 19 лет

6 июля около 18:00 произошло ДТП в г. Харьков, в результате которого внедорожник "Toyota" сбил 19-летнего чемпиона Украины по мотокроссу. Несчастный случай произошел на проспекте Независимости, сообщает местное новостное издание "MyKharkov.info".

По имеющейся информации, 58-летняя женщина-водитель автомобиля "Toyota" допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде. В тяжелом состоянии молодой человек был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу №4. Харьковчанин умер в реанимации так и не придя в сознание.

Фото с места ДТП (facebook.com/sosnytsky)

Как утверждает лидер общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО» Антон Сосницкий, за рулем Toyota Prado была Ольга Котова 1960 года рождения. Сосницкий опубликовал фото с места аварии. В машине сидит пожилая женщина и рядом с ней, на переднем сидении — ребенок.

Фото с места ДТП (facebook.com/sosnytsky)

"Вчера, около 17:45 по адресу г. Харьков, пр-т Правды 13 произошло страшное ДТП - Toyota Prado серого цвета АХ5997ВК под управлением водителя Котовой Ольги Александровны 12.07.1960 г. р., сбил 19-летнего парня - велосипедиста Бесонова Андрея Андреевича, который от полученных травм погиб. Единственная публикация в сети ФБ свидетелем этого события была удалена, по непонятным причинам. Ожидаем комментарий правоохранительных органов и надеемся, что Национальная Полиция не даст никакой возможности водителю избежать предусмотренной законом ответственности", — пишет Сосницкий.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/sosnytsky

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На официальном сайте спортсмена сообщили, что семья Бессонова ищет свидетелей аварии.

"ПОИСК свидетелей ДТП Харьков. 06.07.2018, примерно в 17:45, возле вьезда. Областную больницу (пр. Независимости 13, возле Premier Palace Hotel Kharkiv) был совершен наезд на велосипеда, от полученных травм парень скончался. Андрею было 19 лет. Очевидцев с фото- и видеофиксацией просьба звонить или писать на номер 0675392220 Андрей (отец погибшего парня)", — говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье, 8 июля, в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием автомобилей Audi TT, Volkswagen Caddy и Daihatsu.

Видео: (video.rbc.ua)