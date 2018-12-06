В Чернигове хотят сделать бесплатные троллейбусы родителям и платное питание детям (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

За дошкольников родители платят 75% стоимости питания, остальные 25% софинансирует городской бюджет

В Чернигове местная власть виступила с инициативой, чтобы дошкольники и школьники начальных классов питались в учреждениях полностью за счет родителей, а те взамен бесплатно ездили в городских троллейбусах. Об этом говорится в сюжете UA: Чернигов на Facebook-странице ресурса.

Как объяснил мэр города Владислав Атрошенко, чиновники насчитали, что один родитель за 22 робочих дня платит за проезд в троллейбусе 176 гривен. Если оба родителя, то 352 гривны.

Троллейбус в Чернигове (скриншот: facebook.com/uachernihiv)

"По доплате за питание - это доплата в зависимости от того, завтрак ли это, ли вместе с обедом - то это может быть примерно или 150 гривен, или 500 гривен", - сказал он и добавил, что по их расчетам данная инициатива экономически может быть выгодна кошелькам родителей.

Идея возникла из-за нежелания платить за проезд, ометил Атрошенко и привел расчет: таких 40% пассажиров, которых перевозит троллейбусное управление.

Мэр города Владислав Атрошенко (скриншот: facebook.com/uachernihiv)

"По оценке пассажиропотока, которых реально перевозят, и той выручки, которая приносится, то эта выручка либо не доносится, либо не доплачивается", - подчеркнул мэр.

"Какая будет реакция, то интересно будет послушать родителей", - сказал Атрошенко.

Видео: facebook.com/uachernihiv

По словам отца троих детей Дмитрия Кравченко, на троллейбусах он почти не ездит, поэтому относится крайне негативно к такой идее.

"Оплата нужна, чтобы была какая-то дотация, потому что родители полностью не смогут оплачивать садик", - добавил он

"Мы готовы, конечно, чтобы питание было платным, потому что нас готовят к этому, но я не понимаю, при чем здесь проезд? Не все же ездят в садик. Общая масса живет рядом с садами. Лучше бы эти деньги направляли на тот же садик или на школу, на ремонт ... Глупости, - отметила женщина Елена Передерий.

"В принципе, если родители работают, то я не против. Надо рассматривать комплексно. Если родители малообеспеченные, получают только минимальную зарплату, то нет. Лично я могу заплатить полностью за питание, если оно будет хорошего качества", - подчеркнула жительница города Людмила Скаменюк.

Троллейбус в Чернигове (скриншот: facebook.com/uachernihiv)

"К тем, к кому троллейбус не ездит, то это сложная ситуация, - признался Атрошенко, - В этой ситуации я выхода не вижу, нужно его дополнительно искать".

За дошкольников родители платят 75% стоимости питания, остальные 25% софинансирует городской бюджет.

За школьников платят родители, только с 1 по 4 класс из городской казны выделяется 8 гривен на ребенка в день

Скриншот: facebook.com/uachernihiv

Замначальника управления образования горсовета Елена Горна рассказала об общую суммы доплаты за этот год: в 2018 год выделялось для учреждений дошкольного образования 12 540 921 гривна, а для учреждений общего среднего образования - 17 662 757 гривен. Вместе это более 30 миллионов гривен.

Начальник управления транспорта Олекандр Рыжий отметил, что в среднем в месяц сбор выручки составляет 2,5 млн - 2,6 млн гривен, а остальное - льготная категория. Он заявил, что сейчас бюджет компенсирует управлению 50 млн гривен. Он добавил, что не против сделать проезд и бесплатным, если община будет за это платить.

Олекандр Рыжий (Фото: скриншот facebook.com/uachernihiv)

"Вообще моя позиция заключается в том, что все за все должны платить. Тогда будет экономически целесообразным существование любой отрасли", - подчеркнул мэр Чернигова Атрошенко из добавил: "Остальные - от лукавого".

В комментариях в новости пользователи соцсети живо отреагировали на инициативу мэрии Чернигова:

"Это "децентрализацыя". Хозяин придумал очередную схему для своего материального блага! За наш с вами счет";

"2019 год. Платишь двойной тариф по коммунальным услугам, сам оплачиваешь питание детям в детсадах и школах, покупаешь все товары без акций, ездишь в маршрутках по тройной цене... Зато! - проезд в лифте абсолютно бесплатный!Слава городскому совету!";

"Уважаемый мэр! Если будете на каждого родителя выплачивать ежемесячно минимум по 500 грн. взамен за каждого ребенка,тогда, возможно. А так - это залезть в карман каждого малыша, нам не нужно,с пасибо! Бэби-боксами уже и так всех обрадовали! Детские сады и школы в районе проживания родителей, а троллейбусы не везде ездят. Так что вы прежде,чем предлагать что-то, с людьми в реальном мире пообщайтесь, а то вы в парралельной реальности живете, далеко от народа!";

Скриншот комментариев: facebook.com/uachernihiv

"А зачем мне ваш бесплатный проезд в троллейбусах, если я ими не пользуюсь? Заправляйте мне бесплатно автомобиль тогда. А то налоги платить дак все, а плюшки получать избранным?";

Скриншот комментариев: facebook.com/uachernihiv

Как сообщалось ранее, в Луцке планируют ввести плату за обучение детей из соседних сел в школах и детсадах города.

Также мы писали о том, что ранее глава Чернигова Владислав Атрошенко высказал мнение, что чтобы считаться "настоящим патриотом" украинцу нужно иметь минимум трех детей.

Напомним, в Чернигове вводили ограничительные меры из-заз перекрытия подачи газа из Российской Федерации.

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Видео: РБК-Украина