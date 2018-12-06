У Чернігові хочуть зробити безкоштовні тролейбуси батькам і платне харчування дітям (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

За дошкільнят батьки платять 75% вартості харчування, інші 25% співфінансує міський бюджет

У Чернігові місцева влада виступила з ініціативою, щоб дошкільнята та школярі початкових класів харчувалися в установах повністю за рахунок батьків, а ті натомість безкоштовно їздили у міських тролейбусах. Про це йдеться в сюжеті UA: Чернігів на Facebook-сторінці ресурсу.

Як пояснив мер міста Владислав Атрошенко, чиновники нарахували, що один з батьків за 22 робочих дня платить за проїзд у тролейбусі 176 гривень. Якщо обоє батьків, то 352 гривні.

Тролейбус у Чернігові (скріншот: facebook.com/uachernihiv)

"За доплату за харчування - це доплата в залежності від того, чи сніданок це, чи разом із обідом - то це може бути або приблизно 150 гривень, або 500 гривень", - сказав він та додав, що за їх розрахунками дана ініціатива економічно може бути вигідна гаманцях батьків.

Ідея виникла через небажання платити за проїзд, зазначив Атрошенко та навів розрахунок: таких 40% пасажирів, яких перевозить тролейбусне управління.

Мер міста Владислав Атрошенко (скріншот: facebook.com/uachernihiv)

"За оцінкою пасажиропотоку, яких реально перевозять, і тієї виручки, яка приноситься, то ця виручка або не доноситься, або не доплачується", - наголосив мер.

"Яка буде реакція, то цікаво буде послухати батьків", - сказав Атрошенко.

Відео: facebook.com/uachernihiv

За словами батька трьох дітей Дмитра Кравченка, на тролейбусах він майже не їздить, тому ставиться вкрай негативно до такої ідеї.

"Оплата потрібна, щоб була якась дотація, тому що батьки повністю не зможуть оплачувати садок", - додав він

"Ми готові, звичайно, щоб харчування було платним, тому що нас готують до цього, але я не розумію, при чому тут проїзд? Не всі ж їздять в садок. Загальна маса живе поруч із садами. Краще б ці гроші спрямовували на той самий садок або школу, на ремонт... Дурниці, - зазначила жінка Олена Передерій.

"В принципі, якщо батьки працюють, то я не проти. Треба розглядати комплексно. Якщо батьки малозабезпечені отримують лише мінімальну зарплату, то ні. Особисто я можу заплатити повністю за харчування, якщо воно буде доброї якості", - зауважила жителька міста Людмила Скаменюк.

Тролейбус у Чернігові (скріншот: facebook.com/uachernihiv)

"Стосовно тих, до кого тролейбус не їздить, то це складна ситуація, - зізнався Атрошенко, - У цій ситуації я виходу не бачу, потрібно його додатково шукати".

За дошкільнят батьки платять 75% вартості харчування, інші 25% співфінансує міський бюджет.

За школярів платять батьки, тільки з 1 по 4 клас із міської казни виділяється 8 гривень на дитину на день

Скріншот: facebook.com/uachernihiv

Заступник начальника управління освіти міськради Олена Горна розповіла про загальну суми доплати за цей рік: у 2018 рік виділялося для закладів дошкільної освіти 12 540 921 гривня, а для установ загальної середньої освіти - 17 662 757 гривень. Разом це понад 30 мільйонів гривень.

Начальник управління транспорту Олекандр Рудий зазначив, що в середньому на місяць збір виручки становить 2,5 млн - 2,6 млн гривень, а решту - пільгова категорія. Він заявив, що зараз бюджет компенсує управлінню 50 млн гривень. Він додав, що не проти зробити проїзд і безкоштовним, якщо громада буде за це платити.

Олекандр Рудий (Фото: скріншот facebook.com/uachernihiv)

"Взагалі моя позиція полягає в тому, що за все повинні платити. Тоді буде економічно доцільним існування будь-якої галузі", - наголосив мер Чернігова Атрошенко із додав: "Решта - від лукавого".

В коментарях до новини користувачі соцмережі жваво відреагували на ініціативу мерії Чернігова:

"Це "децентрализацыя". Господар придумав чергову схему для свого матеріального блага! За наш з вами рахунок";

"2019 рік. Платиш подвійний тариф за комунальні послуги, сам оплачуєш харчування дітей у дитсадках і школах, купуєш всі товари без акцій, їздиш в маршрутках по потрійний ціні... Зате! - проїзд у ліфті абсолютно безкоштовний!Слава міській раді!";

"Шановний мер! Якщо будете на кожного з батьків виплачувати щомісяця мінімум за 500 грн. натомість за кожну дитину,тоді, можливо. А так - це залізти в кишеню до кожного малюка, нам не потрібно,з пасибо! Бебі-боксами вже і так всіх порадували! Дитячі сади і школи в районі проживання батьків, а тролейбуси не скрізь їздять. Так що ви перш,ніж пропонувати щось, з людьми в реальному світі поспілкуйтеся, а то ви в парралельной реальності живете, далеко від народу!";

Скріншот коментарів: facebook.com/uachernihiv

"А навіщо мені ваш безкоштовний проїзд в тролейбусах, якщо я ними не користуюся? Заправляйте мені безкоштовно автомобіль тоді. А податки платити дак все, а плюшки отримувати обраним?";

Скріншот коментарів: facebook.com/uachernihiv

Як повідомлялося раніше, у Луцьку планують запровадити плату за навчання дітей із сусідніх сіл у школах і дитсадках міста.

Також ми писали про те, що раніше голова Чернігова Владислав Атрошенко висловив думку, що щоб вважатися "справжнім патріотом" українцю потрібно мати мінімум трьох дітей.

Нагадаємо, в Чернігові вводили обмежувальні заходи заз перекриття подачі газу з Російської Федерації.

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Відео: РБК-Україна