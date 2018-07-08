Черное море покоричневело: россияне вынуждены купаться в фекалиях (видео)

Пока отдыхающие тонут в фекалиях, администрация Гелинджика решает вопрос подачи воды жителям города

6 июля в Геленджике произошел прорыв центральной канализации, в результате чего сточные воды текут в море. И без того на пустых пляжах стало еще меньше людей: вода изменила цвет на характерный коричневый, а запах не дает подойти к берегу. Видеоматериалы соответствующего характера были опубликованы в YouTube-канале "Блокнот Краснодар".

Видео: (YouTube.com/Блокнот Краснодар)

"Нам сказали, что произошел прорыв центральной канализации и сточные воды текут в море. Поэтому купаться запрещено ", - сообщили очевидцы, передает "Политека"

В комментариях под видео пользователи жалуются, что у моря слышен неприятный запах, а с бухты тем временем откачивают загрязненную воду. Правда, в администрации курортного города опровергаются эти слухи. В мэрии утверждают, что купаться в море запретили по той причине, что температура воды на текущий момент слишком низкая.

Неофициальные источники сообщают, что поломка произошла из-за того, что центральная канализационная насосная станция вышла строя. При этом работники горводоканала подтвердили, что занимаются устранением поломки.

"В настоящее время создан оперативный штаб. Главой города проведено заседание комиссии по ликвидации и устранения повреждения. Работы частично выполнены. В настоящее время они продолжаются", - заявил и. о. директора водоканала Геленджика Геннадий Иващенко.

Напомним, что в среду, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой, неизвестные облили зеленкой и фекалиями руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева.

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Видео: (video.rbc.ua)