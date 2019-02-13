В Черновцах неадекватный маршрутчик избил и вышвырнул из автобуса ветерана АТО

Потерпевший написал заявление в полицию

Видео: (YouTube/ТСН)

В Черновцах водитель маршрутки набросился с кулаками на ветерана АТО за то, что тот не показал удостоверение участника боевых действий. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Видео избиения снял один из пассажиров маршрутки. Водитель не только вытолкнул мужчину из салона, но и повалил на землю. Товарищи пострадавшего мигом приехали разбираться, считают, что водителя должны уволить.

К слову, в тот злополучный день демобилизованный боец как раз ехал из военного госпиталя, где проходил лечение. Маршрутчика обвиняют в неадекватном поведении, однако он своей вины не видит, говорит, что о льготном удостоверении не знал, а боец вел себя агрессивно и провоцировал.

К слову, товарищей такое объяснение не устроило и они написали жалобу в областную администрацию, требуя освободить водителя от работы. Сам потерпевший написал заявление в полицию.

Ранее мы писали о том, что в Днепре маршрутчик высадил девочку, которая потеряла сознание. Ребенок пришел в себя на остановке под столбом.

Напомним, что неадекватный маршрутчик Мелитополя обложил школьницу матами.

Мы писали, что под Киевом агрессивный водитель вышвырнул льготника из маршрутки.