ЧП в харьковском метро: мужчина разлил смертельно опасную жидкость

На место происшествия прибыли полиция и спасатели

В Харькове на станции метро "Победа" мужчина разбил у входа колбу с ртутью. Об инциденте рассказали в ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел во вторник, 3 июля.

Виновник ЧП самостоятельно сообщил спасателям, что обнаружил прозрачную емкость, и хотел сдать ее в лабораторию.

"Предварительно количество ртути – до 20 граммов. Туда были направлены наши подразделения химиков — дозиметристов, также еще одно отделение на экоцистерне. За сорок минут было полностью ликвидировано загрязнение окружающей среды и воздуха в данном закрытом помещении. За медицинской помощью никто не обращался", – сообщил изданию помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает "Громадське радіо".

Во время инцидента у входа дежурили патрульные. Людей пускали через другой вход. С мужчиной беседуют правоохранители. Как смертельно опасное вещество попало в подземку – остается неизвестным.

Отмечается, что станция метро работает в штатном режиме. Однако ранее станция была закрыта на вход и выход.

Скриншот (metro.kharkov.ua)

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