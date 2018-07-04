ЧП на ж/д под Одессой: пассажиров выгнали из поезда

Людей, у которых были билеты на промежуточные станции, выкинули из вагонов

В Одесской области около села Путиловка Великомихайловского района перевернулся грузовой поезд, из-за чего пассажиров с билетами на промежуточные станции проводники пассажирского поезда просто выгнали из вагонов. Об инциденте на своей странице в Facebook написала Мария Зубкова, чья мама была в таком поезде.

"Пассажиров с билетами на промежуточные станции тупо выкинули из поездов без объяснений и вариантов решения вопроса как им добраться? Моя мама лично была выкинуть из поезда в вечернее время в чужом городе. Я позвонила на ЖД, где на мой вопрос будут ли автобусы, мне ответили – нет, конечно", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/zubkova.today)

Также в комментариях к посту она добавила, что все пассажиры остались поздно вечером в чужом городе.

"Проводники объяснений не давали. Сказали только, что можете пойти в кассу и сдать билет. Было две кассы под это дело и большая очередь. Так как маме было важнее уехать, чем получить назад деньги, мы не стали тратить время на очередь… Объяснением было то, что где-то в районе Раздельной сошел с рельс товарный поезд. Это все, что было объяснено. Сначала людей запустили в поезд. Потом в срочном порядке сказали выйти всем, кто едет до Вапнярки. Любые извинения не доставят их домой, не дадут ночлег", - добавила Зубкова.

Скриншот (facebook.com/zubkova.today)

Ранее сообщалось, что в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд.

В УЗ добавили, что на место происшествия оперативно направлены три восстановительных поезда со станций Раздельная, Подольск и Одесса-Товарная. Также на месте работает комиссия для определения причины инцидента. Вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов. Угрозы для людей и окружающей среды нет.

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