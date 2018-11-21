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"Что важнее было за 21 сотню лет?": Забужко об автокефалии УПЦ

STYLERЖизнь    21.11.2018 - 16:07
"Что важнее было за 21 сотню лет?": Забужко об автокефалии УПЦ
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)
Катерина Гончарова
Собственный корреспондент Styler

Ожидается, что автокефальная церковь в Украине будет иметь полное самоуправление

Предоставление Украине Томоса об автокефалии УПЦ – это глобальное событие исторического масштаба, считает знаменитая украинская писательница и философ Оксана Забужко. Такое мнение она выразила в эксклюзивном комментарии для Styler.

"Это масштабное событие, которое заслуживает аналитической оценки историков, знатоков религии, политологов. Короче говоря, оценки всего гуманитарного сектора. И это как раз возможность всем нам, что называется, прикоснуться к истории руками", - пояснила свое мнение Забужко.

"Давайте говорить откровенно: что еще важнее было за 21 сотню лет? Христианской церкви – два тысячелетия, понимаете? И когда кое-кто начинает говорить, что в 21 веке такие вопросы почему-то неважны, когда люди, которым жить на свете плюс-минус семьдесят лет, позволяют себе судить институцию, которой более двух тысяч лет, то это немножко смешно", - уточнила она.

&quot;Что важнее было за 21 сотню лет?&quot;: Забужко об автокефалии УПЦФото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Напомним, до настоящего времени в Украине действовала только одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП). В свою очередь УПЦ Киевского патриархата и Украинская православная автокефальная церковью признаны не были. Теперь, как ожидают в Украине, ситуация изменится. Автокефальная церковь будет иметь полное самоуправление. УПЦ получит право избрания предстоятеля, издания уставов, канонизации святых и так далее.

Оксана Забужко считает, что это в корне меняет ситуацию с Украинской православной церковью в Украине.

"Мы наконец возвращаемся к прямому диалогу с тем самым Царьградом, с Константинополем. Мы восстанавливаем, отчищаем раннеомодерный формат "мазепинской" Украины", - сказала писательница.

По ее словам, предоставление Украине Томоса об автокефалии -  это возвращение к проекту "мазепинской" Украины.

"Мы возвращаемся к тому проекту, когда в 17 и в начале 18 века украинцы решали, строить ли им православную империю с центром в Москве, или им строить вот эту самую ветку, вот этот пояс от Стокгольма до Стамбула", - уточнила свое мнение Оксана Забужко.

Ранее Оксана Забужко рассказала о войне на Донбассе, политических фейках и "феномене залипшей клавиши".

Также знаменитая писательница Оксана Забужко спрогнозировала, что случится после распада России.

Видео: День Достоинства и Свободы (video.rbc.ua)

Новости Украины УПЦОксана ЗабужкописательницаАвтокефалия
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