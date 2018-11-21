"Що важливіше було за 21 сотню років?": Забужко про автокефалію УПЦ

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Очікується, що автокефальна церква в Україні буде мати повне самоврядування

Надання Україні Томосу про автокефалію УПЦ – це глобальна подія історичного масштабу, вважає знаменита українська письменниця і філософ Оксана Забужко. Таку думку вона висловила в ексклюзивному коментарі для Styler.

"Це масштабна подія, яка заслуговує аналітичної оцінки істориків, знавців релігії, політологів. Коротше кажучи, оцінки всього гуманітарного сектора. І це якраз можливість усім нам, що називається, доторкнутися до історії руками", - пояснила свою думку Забужко.

"Давайте говорити відверто: що ще важливіше було за 21 сотню років? Християнській церкві – два тисячоліття, розумієте? І коли хтось починає говорити, що у 21 столітті такі питання чомусь неважливі, коли люди, яким жити на світі плюс-мінус сімдесят років, дозволяють собі судити інституцію, якій більше двох тисяч років, то це трошки смішно", - уточнила вона.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Нагадаємо, до цього часу в Україні діяла лише одна канонічна Українська православна церква (УПЦ МП). У свою чергу УПЦ Київського патріархату і Українська автокефальна православна церквою визнані не були. Тепер, як очікують в Україні, ситуація зміниться. Автокефальна церква буде мати повне самоврядування. УПЦ отримає право обрання предстоятеля, видання статутів, канонізації святих і так далі.

Оксана Забужко вважає, що це докорінно змінює ситуацію з Українською православною церквою в Україні.

"Ми нарешті повертаємося до прямого діалогу з тим самим Царгородом, з Константинополем. Ми відновлюємо, відчищаємо ранньомодерний формат "мазепинської" України", - сказала письменниця.

За її словами, надання Україні Томосу про автокефалію - це повернення до проекту "мазепинської" України.

"Ми повертаємося до того проекту, коли в 17 і на початку 18 століття українці вирішували, чи будувати їм православну імперію з центром у Москві, чи їм будувати ось цю саму гілку, ось цей пояс від Стокгольму до Стамбулу", - уточнила свою думку Оксана Забужко.

Раніше Оксана Забужко розповіла про війну на Донбасі, політичні фейки і "феномен залипші клавіші".

Також знаменита письменниця Оксана Забужко спрогнозувала, що станеться після розпаду Росії.

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