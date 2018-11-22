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"Чуть не отобрали аппаратуру": на Закарпатье ромы напали на журналистов

STYLERЖизнь    22.11.2018 - 14:08
"Чуть не отобрали аппаратуру": на Закарпатье ромы напали на журналистов
Коллаж РБК-Украина

Журналистам испортили машину, но телефоны вернули

В селе Подвиноградов ромы напали на журналистов Эльдара Сарахмана и Евгения Руденко. Об этом Эльдар Сарахман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист рассказал, что они отправились в самое богатое ромское село Подвиноградов Виноградовского района Закарпатской области для того, чтобы снять сюжет. Но в результате ребята чуть не лишились аппаратуры.

"Поездка в богатейшее ромское село на Закарпатье чуть не закончилась трагически. Внутренние разборки между баронами вылились в покоцанную машину, мало не отобранную аппаратуру. Телефон отдали. Стремно, когда вокруг вас сто разъяренных цыган, которые дубасят машину, дергают за одежду и перекрывают джипами выезд", - написал Сарахман.

&quot;Чуть не отобрали аппаратуру&quot;: на Закарпатье ромы напали на журналистов

Скриншот поста (facebook.com/E.Sarakhman)

Он утверждает, что никаких провокаций с их стороны не было и сюжет планировался о жизни ромского села.  

"Ладно, если бы готовили какую-то "желтизну" (что исключено), а приехали сделать чистый лайф. Никаких провокаций, никаких съемок чего-то конкретного без разрешения. Только по согласию сторон" - добавил Эльдар Сарахман в комментариях.

Он отметил, что пришлось уехать из села, не закончив работу, и посоветовал коллегам туда не ездить.

&quot;Чуть не отобрали аппаратуру&quot;: на Закарпатье ромы напали на журналистов&quot;Чуть не отобрали аппаратуру&quot;: на Закарпатье ромы напали на журналистов&quot;Чуть не отобрали аппаратуру&quot;: на Закарпатье ромы напали на журналистов

Скриншот комментариев (facebook.com/E.Sarakhman)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве напали на иностранного журналиста.

А также рассказывали о том, что в Сумской области начальник поезда напала на журналиста.

Видео: РБК-Украина 

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