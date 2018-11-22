"Чуть не отобрали аппаратуру": на Закарпатье ромы напали на журналистов

Журналистам испортили машину, но телефоны вернули
В селе Подвиноградов ромы напали на журналистов Эльдара Сарахмана и Евгения Руденко. Об этом Эльдар Сарахман написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Журналист рассказал, что они отправились в самое богатое ромское село Подвиноградов Виноградовского района Закарпатской области для того, чтобы снять сюжет. Но в результате ребята чуть не лишились аппаратуры.
"Поездка в богатейшее ромское село на Закарпатье чуть не закончилась трагически. Внутренние разборки между баронами вылились в покоцанную машину, мало не отобранную аппаратуру. Телефон отдали. Стремно, когда вокруг вас сто разъяренных цыган, которые дубасят машину, дергают за одежду и перекрывают джипами выезд", - написал Сарахман.
Скриншот поста (facebook.com/E.Sarakhman)
Он утверждает, что никаких провокаций с их стороны не было и сюжет планировался о жизни ромского села.
"Ладно, если бы готовили какую-то "желтизну" (что исключено), а приехали сделать чистый лайф. Никаких провокаций, никаких съемок чего-то конкретного без разрешения. Только по согласию сторон" - добавил Эльдар Сарахман в комментариях.
Он отметил, что пришлось уехать из села, не закончив работу, и посоветовал коллегам туда не ездить.
Скриншот комментариев (facebook.com/E.Sarakhman)
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве напали на иностранного журналиста.
А также рассказывали о том, что в Сумской области начальник поезда напала на журналиста.
Видео: РБК-Украина