Фанатка Меган Маркл потратила 25 тысяч долларов, чтобы стать похожей на герцогиню

После многочисленных процедур женщина стала счастливой

Фанатка Меган Маркл потратила 25 000 долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на своего кумира, которая вляпалась в громкий скандал. Об этом сообщает издание The Mirror.

36-летняя Ксочитл Грир из Хьюстона, штат Техас, прошла различные процедуры чтобы выглядеть, как 37-летняя герцогиня Сассекская. Женщина, в том числе, изменила губы и форму носа.

Фото: Caters News Agency

Она также перенесла липосакцию на животе, внутренней и внешней поверхности бедер, подтяжку ягодиц. У нее также теперь есть наполнители под глазами, наполнитель челюстной кости и ботокс.

И после всех процедур теперь она чувствует себя настоящей принцессой.

"Когда я смотрю в зеркало, я снова счастлива. Я все еще вижу себя, но это уже лучшая версия меня", - сказала она.

Ксочитл Грир слева, Меган Маркл справа/Фото: Caters News Agency

Стоит отметить, что у Ксочитл Грир трое детей – 17-летний сын, 12-летняя дочь и еще одна двухлетняя девочка. После рождения последней дочери, женщина занялась собой.

Она чувствовала себя неловко из-за того, что независимо от того, сколько косметики она нанесет или как оденется, она "никогда не будет выглядеть презентабельно".

Фото: Caters News Agency

Именно тогда она восхитилась красотой и королевским статусом герцогини Сассексской и поняла, что хочет выглядеть также, как и Меган Маркл.

Напомним, что психолог раскрыл тайну Меган Маркл. По его словам, она нуждается в постоянной поддержке принца Гарри.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри в Марокко спровоцировали скандал из-за неудачной шутки о будущем ребенке.