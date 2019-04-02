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Dakh Daughters Band в Киеве: топ-5 видео знаменитого фрик-кабаре

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 12:09
Dakh Daughters Band в Киеве: топ-5 видео знаменитого фрик-кабаре
Dakh Daughters Band (фото: facebook.com/DakhDaughters)

Благодаря этим песням про украинский коллектив Dakh Daughters Band знают во всем мире

Dakh Daughters Band это одна из тех украинских групп, которым аплодируют во всем мире - от Парижа до Сан-Франциско. И вот 6 апреля девушки из фрик-кабаре возвращаются домой после очередного большого тура Америкой и Канадой, чтобы дать концерт в ЦКМ КПИ.

Накануне этого грандиозного и долгожданного действа мы собрали для вас лучшие видео Dakh Daughters Band.

Трек “Rozy/Donbass” - настоящая визитка группы. Это песня, по которой Dakh Daughters Band идентифицируют и в Сумах, и в Сиэтле.

Dakh Daughters Band - Rozy/Donbass

"Zozulytsya" представляет собой кавер-версию песни из репертуара еще одного культового украинского коллектива - Перкалаба.

Dakh Daughters Band - Zozulytsya

Песня "Інше Місто" - очень чувственная. Она, как говорят фанаты группы, пробирает до мурашек, а слова композиции такие близки многим из нас.

Dakh Daughters Band - Інше Місто

Еще один хит Dakh Daughters Band "Папіроси" уже звучал на сцене дома культуры КПИ. Было это во время финального концерта украинского тура фрик-кабаре 24 декабря 2015 года.

Dakh Daughters Band - Папиросы

Особенностью видео на трек "Людина" с альбома "IF", кроме, конечно же самих девушек, стала оригинальная манера съемки материала. Клип снят одним дублем.

Dakh Daughters Band - Человек

Dakh Daughters – проект ЦСМ "ДАХ" Влада Троицкого. Эта группа не имеет аналогов на украинской музыкальной сцене. Их творчество – это сочетание экстравагантных образов, классических инструментов и экспериментального звучания. Украинский фолк, французский рэп и рэгги-джемы, именно эти составляющие группа органично сочетает в своей музыке. Их песни отличаются нелинейными партиями. Сначала может показаться, что это просто какофония звуков, однако уже через мгновение вас подхватывает ритм и вы понимаете тонкий творческий замысел автора.

Dakh Daughters – это интеллектуальная музыка для современных людей. Музыка, что заставляет задумываться и делать выбор. Это манифест человека разумного.

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