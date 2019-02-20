Не дай себе засохнуть! Супрун дала украинцам необычные советы

Коллаж РБК-Украина

Она объяснила, что может стать причиной постоянного насморка и простуд зимой

Уляна Супрун рассказала украинцам о том, как побороть сухой воздух и недостаток влаги, которые появляются в жизни человека зимой. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она перечислила симптомы, которые показывают на то, что воздух в помещении пересушенный и это может негативно отразиться на состоянии человека.

"Появляется ощущение дискомфорта в носу, может ощущаться его заложенность. Сильнее устают и болят глаза. Нарушается сон. Особенно у маленьких детей, у которых пересушенный воздух может вызвать симптомы, похожие на простуду – насморк, чихание и кашель. Кроме того, частицы грязи и пыли зависают в воздухе, поэтому могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов" – перечислила она.

Супрун отметила, что очень важно заботиться о собственном водном балансе и об оптимальной влажности в помещениях. Достаточное количество воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Влажность в помещении можно поддерживать различными способами и самым удобным является использование увлажнителей.

По словам Супрун, определить состояние влажности в помещении можно с помощью гигрометра. Он должен показывать 40-60%. Если эти показатели выше – то может развиться грибок, а если ниже – то начинаются проблемы со здоровьем.

Увлажнитель нужно выбирать тот, который легко очищать, так как из-за неправильной эксплуатации он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

"Если не очищать увлажнитель, то это может стать причиной возникновения ряда проблем с дыханием, в частности воспаления и появление симптомов, похожих на простуду", - отметила Супрун и порекомендовала очищать увлажнитель ежедневно или в крайнем случае – раз в три дня.

Также она отметила, что жесткая вода может стать источником минеральной пыли, так как в увлажнителях накапливается и далее распространяется в воздух минеральный осадок из воды, которую мы туда наливаем.

"Осадок может поражать дыхательную систему и вызывать серьезные проблемы, особенно у младенцев и детей", - объяснила Супрун и посоветовала наливать в увлажнители только дистиллированную воду и не использовать дезинфекционные средства и ароматические вещества.

"Это особенно актуально для ультразвуковых увлажнителей, ведь в них жидкость разбивается на наноразмерные частицы, которые проникают глубоко в легкие. К тому же они могут не только повышать риск возникновения аллергии, но и иметь более серьезные последствия. К примеру, именно дезинфектанты в увлажнителях стали причиной нескольких десятков случаев поражений легких со смертельным исходом", - предупредила Уляна Супрун.

Кроме того, она объяснила, что не только низкая влажность в помещении может быть причиной ощущения сухости и раздражения.

"Это может быть вызвано также пылевым и химическим загрязнением воздуха, пониженной концентрацией кислорода, и даже побочным действием лекарств", - отметила Супрун и порекомендовала украинцам пить достаточно воды, чаще делать влажную уборку, проветривать помещение и завести комнатные растения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун ошарашила заявлением о том, что с кашлем можно посещать школу.

А также рассказывали о том, что Супрун рассказала украинцам о том, чем можно заменить ежедневную пробежку.