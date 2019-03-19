День рождения Лины Костенко: лучшие песни на стихи великой поэтессы

Лина Костенко празднует день рождения (коллаж РБК-Украина)

Лина Костенко 19 марта празднует день рождения. По такому случаю мы собрали лучшие песни на слова культовой украинской поэтессы

Лина Костенко празднует день рождения 19 марта. Самой популярной современной украинской поэтессе в этом году исполняется 89 лет.

Ее стихи занесены в школьные учебники, артисты превращают их в песни, а великое слово Лины Васильевны - слово любви, надежды, свободы - продолжает вести "шляхетними шляхами" всех украинцев. Да, имя Лины Костенко давно стало для всех нас символом национальной чести и достоинства.

Культовая украинская писательница-шестидесятница говорит, что "музыка - это язык чувств". Многие ее стихи также были положены на музыку талантливыми авторами и получили вторую жизнь уже в образе композиций.

По случаю дня рождения Лины Костенко Styler решил порадовать вас теми песнями на слова живой легенды, от которых мурашки бегут по коже.

Оксана Муха - Вечірнє Cонце

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Jamala - Неандертальці

Видео: YouTube/Jamala Джамала

Димна Сумiш - Зламанi

В этой композиции звучит отрывок со стиха Костенко "Сьоме небо".

Видео: YouTube/Димна Суміш

Фіолет - Спини Мене

Видео: YouTube/fiolet video

BRUTTO - Вечірнє Сонце

Видео: YouTube/BRUTTO NOSTRA

Напомним, что Лина Васильевна Костенко была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Лина Костенко в молодости (фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Ее книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали незаурядными явлениями украинской поэзии, а произведения Костенко переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Одна из самых популярных и сильных цитат Костенко звучит так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

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